Un motociclista murió en Punta del Este tras chocar contra una camioneta manejada por una argentina

El trágico accidente se produjo en la intersección de la parada 33 de la rambla Lorenzo Batlle Pacheco, en la zona de Playa Brava. La víctima circulaba a gran velocidad en una de las zonas más transitadas del lugar.

Accidente fatal que involucró a una mujer argentina en Punta del Este. Foto: NA

Un motociclista de 44 años murió tras chocar violentamente contra una camioneta conducida por una argentina en la zona de Playa Brava, en Punta del Este.

El siniestro se produjo en la intersección de la parada 33 de la rambla Lorenzo Batlle Pacheco, cuando el vehículo intentaba cruzar la calzada hacia la costa y fue impactado en su lateral por el rodado menor.

Accidente fatal de un motociclista en Punta del Este. Video: X

La víctima fue identificada como Néstor Daniel Rodríguez, un guardia de seguridad residente del Balneario Buenos Aires que, al momento del fatal episodio, se dirigía hacia su puesto de trabajo en un edificio cercano.

Según informaron fuentes policiales, el motociclista “no habría respetado el paso del vehículo e impactó de lleno contra su lateral”, lo que provocó que saliera despedido.

Accidente fatal que involucró a una mujer argentina en Punta del Este. Foto: Captura de video.

Los médicos confirmaron que el trabajador falleció en el acto, ya que “la fuerza del golpe contra el rodado de alta gama fue letal” y el cuerpo fue hallado a varios metros del punto de colisión.

Por su parte, la conductora de la camioneta, una mujer de 34 años oriunda de Buenos Aires, resultó físicamente ilesa, aunque debió recibir asistencia médica inmediata debido a que presentaba una “fuerte crisis nerviosa”.