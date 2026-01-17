Dandy Punta del Este. Foto: Instagram @dandycocina

Con una temporada que anticipa alta ocupación y el regreso sostenido de turistas argentinos, Punta del Este reafirma su lugar como uno de los grandes polos gastronómicos del verano. Nuevas aperturas, propuestas que se renuevan y espacios que dialogan con el lifestyle del destino confirman que comer bien ya no es solo un plan, sino parte central de la experiencia de viaje.

En ese escenario, lugares como Dandy Casa Este acompañan el pulso de la temporada con una propuesta pensada para disfrutar sin apuros, entre el mar, los encuentros espontáneos y los atardeceres más icónicos.}

Quienes vacacionan en Punta del Este organizan sus días por momentos más que por relojes. Un café después de una caminata por la costa, una pausa entre playa y playa o un encuentro al caer el sol se transforman en rituales cotidianos. En ese contexto, algunos espacios logran integrarse de forma orgánica al ritmo del verano.

Las opciones de Dandy Casa Este

Dandy Casa Este acompaña esa lógica con una propuesta gastronómica pensada para compartir y quedarse. La carta pone el foco en sabores de mar desde las entradas, con especial protagonismo de los tiraditos y el ceviche, y continúa con platos principales que reflejan la identidad costera del destino.

Entre los destacados se encuentran el Salmón Dandy, la pesca del día y los chipirones, junto a opciones que combinan técnica, producto y simpleza. La experiencia se completa con postres clásicos y una cuidada selección de vinos, tragos y espumantes.

Del after beach al sunset

El atardecer se consolida esta temporada como uno de los momentos centrales del día. El sunset after beach, de 18 a 20 h, propone un cruce natural entre música, tragos y cocina liviana, en un ambiente relajado que invita a extender la jornada frente al mar.

Durante este horario, Dandy Casa Este suma la presencia de distintas marcas que acompañan la experiencia, como Dietrich, Heineken y BBVA, entre otras, reforzando el carácter social y distendido del encuentro. Una forma de cerrar el día sin formalidades, donde la charla, el paisaje y la gastronomía se integran como parte de un mismo ritual.

Punta del Este como escenario social

Durante el verano, Punta del Este reúne a turistas, locales, artistas y empresarios que se cruzan de manera espontánea. Sin grandes producciones ni eventos forzados, la vida social se construye entre mesas compartidas, encuentros casuales y espacios que funcionan como referencia año tras año.

En ese ecosistema, Dandy Casa Este se integra como una marca argentina que trasladó su identidad gastronómica a un destino internacional, adaptándose al ritmo local sin perder su esencia. Una propuesta que refleja cómo evolucionó la forma de consumir gastronomía en Punta: menos estructura, más experiencia.

Dónde se encuenta Dandy Casa Este

Dandy Casa Este está ubicado en la esquina de Salvador Pallás y Los Remansos, en Playa Posta del Cangrejo. Rodeado de naturaleza y a pocos metros del mar, el lugar se integra al paisaje costero y se convierte en una parada ideal para quienes buscan disfrutar de un ambiente relajado, con espíritu de playa y un entorno tranquilo.