VTV: los problemas en el paragolpes y los guardabarros por los que pueden rechazar tu auto

La Verificación Técnica Vehicular controla en detalle el estado de la carrocería, en especial paragolpes y guardabarros. Qué exige la normativa en la provincia de Buenos Aires, qué modificaciones están prohibidas y cuáles son los motivos más comunes de rechazo en la inspección.

Atentos conductores: los puntos a tener en cuenta en la revisión. Foto: Gobierno de la Provincia

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) resulta un requisito obligatorio para circular por calles, rutas, autopistas y avenidas en nuestro país. El objetivo principal es garantizar que los vehículos se encuentren en condiciones seguras y óptimas para circular, reduciendo así las probabilidades de accidentes causados por fallas mecánicas o por elementos que no cumplen con la normativa vigente.

Asimismo, en provincia de Buenos Aires se realiza cada inspección según el Manual de Procedimientos de la Dirección Provincial de Tránsito.

¿Qué se tiene en cuenta en la VTV? Foto: X @VTV_PBA

VTV: los puntos a tener en cuenta en la revisión del paragolpes y el guardabarros

Dentro de los puntos que se evalúan durante una inspección de la VTV, el principal es el estado general de la carrocería.

Guardabarros, paragolpes y otros componentes visibles son revisados con atención, debido a que pueden representar un riesgo tanto para el conductor como para terceros. Por supuesto, el incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en el rechazo de la verificación, lo que impide circular de forma legal.

Lo que se establece es que los guardabarros deben estar completos, firmemente sujetos y en buen estado. Por tanto, no se permite que se presenten roturas importantes ni piezas sueltas que puedan desprenderse durante la circulación. Tampoco deben sobresalir partes del contorno del vehículo, así como está prohibido incorporar accesorios no homologados que representen un peligro.

La sección 9.2 del Manual de Procedimientos indica que cualquier soporte, guincho o accesorio que exceda el contorno del vehículo sin la debida homologación será considerado un defecto grave. En este caso, el vehículo no aprueba la inspección.

Incluso el control es más estricto en vehículos modificados. En ese sentido, el inspector verifica que las adaptaciones respeten las normas de seguridad y no alteren la función original del paragolpes.

Controles de la VTV. Foto: X @VTV_PBA

Asimismo, los requisitos específicos deben conservar la altura respecto al piso, definida por el fabricante.

El control se lleva a cabo a través de la observación directa y herramientas simples, como cinta métrica.

Además de la carrocería, la VTV incluye la revisión de frenos, luces y otros sistemas esenciales. Circular sin la verificación vigente puede derivar en sanciones, reforzando la importancia de mantener el vehículo en condiciones y cumplir con las normas de seguridad vial.