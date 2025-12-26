Aumento sorpresivo de la VTV: cuánto costará en Buenos Aires a partir de enero 2026

La Verificación Técnica Vehicular tendrá un incremento del 21,8% en la provincia de Buenos Aires. El nuevo cuadro tarifario comenzará a regir desde enero de 2026 y alcanzará a autos y motos que deban realizar el control obligatorio para circular.

Trámite de la VTV. Foto: GCBA.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control que se realiza en autos y motos para comprobar que estén en condiciones seguras de circulación. Se trata de un trámite obligatorio y que, en los próximos días, sufrirá un nuevo aumento del 21,8%, según informó el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires.

Cuánto costará la VTV a partir de 2026 en Buenos Aires

La medida ya fue publicada en el Boletín Oficial y entrará en vigencia el 16 de enero próximo. La tarifa básica pasará de $79.600 a $97.000 para vehículos de hasta 2.500 kilos. Por eso, este aumento significa un fuerte incremento para quienes tengan el trámite pendiente.

Aumenta la VTV en la provincia de Buenos Aires. Foto: X @VTV_PBA

Por su parte, el nuevo esquema establece que las motos deberán abonar $38.800, mientras que los vehículos de más de 2.500 kilos pagarán $174.604. Para los remolques, semirremolque y acoplados de hasta 2.500 kilos, el costo será de $58.201 y para los que superen ese peso, $87.302.

La tarifa básica se define como el 7% el salario básico del operario categoría 1, según el convenio vigente entre las concesionarias agrupadas en CAVEA y el sindicato SMATA.

Cuánto costará la VTV a partir de 2026.

¿Para qué sirve la VTV?

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) permite comprobar que un vehículo cumpla con las normas de seguridad vial y emisiones contaminantes, con el objetivo de reducir el riesgo de accidentes y minimizar el impacto ambiental. Durante el control se evalúan los siguientes aspectos:

Frenos

Luces y sistema de señalización

Dirección y suspensión

Neumáticos

Cinturones de seguridad

Chasis y carrocería

Emisión de gases y niveles de ruido

En Argentina la VTV es obligatoria y se exige para circular. La frecuencia depende del tipo de vehículo, antigüedad y la jurisdicción.

¿Qué pasa si no tengo la VTV al día? Foto: Gobierno de la Provincia

¿Qué pasa si no tengo la VTV?

Circular sin VTV vigente puede implicar multas muy costosas, retención del vehículo y de la licencia y problemas con el seguro en caso de accidente.

Con este nuevo aumento, realizar la VTV implicará un mayor gasto para los conductores bonaerenses. Por eso, se recomienda verificar fechas de vencimiento, solicitar turno con anticipación y cumplir con el trámite en tiempo y forma, ya que circular sin la verificación vigente puede derivar en multas y sanciones.