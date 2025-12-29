Demoras y un fuerte operativo de emergencia por un choque en la General Paz entre un camión y un colectivo

Ocurrió a la altura de la bajada Griveo, sentido al Río de la Plata. Según la reconstrucción del hecho, el camión frigorífico impactó por detrás al colectivo, lo que causó daños severos en la parte frontal del vehículo de carga y comprometió la parte trasera del ómnibus.

Un camión frigorífico impactó contra un colectivo de la Línea 117 . Foto: NA

Al menos 19 personas resultaron con heridas de diversa gravedad tras chocar un camión frigorífico contra un colectivo de la línea 117 sobre la Avenida General Paz, a la altura de la calle Griveo, sentido al Río de la Plata.

Según las primeras informaciones, algunos de los heridos recibieron atención médica del SAME en el lugar, mientras que otros debieron ser trasladados a los hospitales Zubizarreta y Vélez Sarsfield.

Ambulancias del SAME. Foto: NA

En tanto, como consecuencia del accidente, se encontraba reducido el tránsito por la colectora lo que generaba serias demoras.

Alberto Crescenti, titular del SAME, habló conArriba Argentinos (eltrece)y contó cómo sucedió el accidente. “Cerca de las 6:30 colisionó un camión frigorífico contra un colectivo y producto de ello estallaron las ventanillas del colectivo, así como parabrisas y vidrio trasero”, especificó.

Ante esta situación, aclaró que el camión “prácticamente se metió dentro de la unidad”, situación que dejó casi 20 personas afectadas.

“Los pasajeros fueron asistidos con cuellos ortopédicos y camillas. Si bien hay que evaluarlos, por ahora todos están con fuertes traumatismos, incluidos el chofer del camión y el del colectivo, pero fuera de peligro”, completó Crescenti.