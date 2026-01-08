Cierra el Aeropuerto de Ezeiza de manera temporal: cuándo y qué pasará con los vuelos afectados

Las líneas aéreas que operan en la terminal fueron debidamente notificadas y participaron del análisis conjunto para definir el horario de menor impacto operativo. Fueron afectados 41 vuelos.

Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Foto: NA.

El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini quedará temporalmente inhabilitado este viernes debido a la realización de tareas de mantenimiento en las pistas.

El cierre está previsto para este viernes 9 de enero, entre las 13:55 y 17:40 horas, y la realización de las tareas de mantenimiento fueron programadas por razones de fuerza mayor.

Los trabajos preventivos de la pista fueron coordinados y consensuados con las líneas aéreas, el concesionario Aeropuertos Argentina y las autoridades aeroportuarias, en el marco del trabajo con la comunidad aeronáutica.

Estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Foto: Instagram @criba_

Se adoptó tras una evaluación técnica, con el objetivo de optimizar las condiciones operativas, priorizando en todo momento la seguridad operacional, eje central del sistema aeronáutico.

La obra estará a cargo de Aeropuertos Argentina y se ejecuta de manera inmediata y preventiva, con el fin de mitigar eventuales afectaciones mayores a la operación aeroportuaria, asegurando la continuidad del servicio en condiciones adecuadas.

Las líneas aéreas que operan en la terminal fueron debidamente notificadas y participaron del análisis conjunto para definir la franja horaria de menor impacto operativo, coincidiendo en que el horario dispuesto resulta el más adecuado para minimizar la afectación a los pasajeros.

41 vuelos fueron afectados a causa del cierre temporal del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Foto: NA.

No obstante, se verán afectados 41 vuelos, cuyas operaciones están siendo reprogramadas por las aerolíneas.

Se recomienda a los pasajeros revisar el estado de sus vuelos y, ante dudas o consultas sobre posibles modificaciones, comunicarse directamente con su línea aérea.

Nuevas funciones para los pasajeros en el Aeropuerto de Ezeiza

En la búsqueda por mejorar la experiencia de quienes transitan por sus instalaciones, comenzó a ofrecer espacios más confortables, servicios innovadores y opciones pensadas para hacer más llevadera la espera durante las escalas.

Un ejemplo claro de esto es un sistema que les permitirá a los pasajeros que estén de paso guardar sus equipajes y así aprovechar las horas de escala. El mismo consiste en unos lockers especiales para guardar las valijas bajo la modalidad de tramos denominado “Your Luggage”.

El Aeropuerto de Ezeiza tendrá lockers especiales para guardar las valijas. Foto: Unsplash.

La nueva modalidad está ubicada en la antigua zona de check-in de la Terminal A, donde se puede almacenar los distintos tipos de equipaje que carguen los pasajeros e indicar cuánto tiempo se quedarán allí.

El esquema de costos para usar los lockers y guardar el equipaje varía según la hora y el valija:

4 horas : 15 dólares

8 horas : 20 dólares

12 horas : 25 dólares

24 horas: 30 dólares

Del mismo modo, en “Your Luggage” existen promociones a partir de una determinada cantidad de valijas que se desean guardar: