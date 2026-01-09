El nuevo shopping en Mar del Plata. Foto: Bendú

Mar del Plata, una de las ciudades argentinas que más turistas recibe cada verano, incorporó un nuevo atractivo a su ya clásica oferta que combina playa con una urbe hecha y derecha. Donde antes había un baldío estacional, hoy hay un paseo comercial y cultural que conecta la ciudad con el puerto.

Se trata de Bendú, un nuevo multiespacio de 35 mil m² que combina shopping, gastronomía, recreación y un estadio para 6.800 personas. La obra demandó una inversión cercana a los US$20 millones y tendrá recitales de grandes artistas nacionales como Dante Spinetta, Divididos y Ciro y Los Persas.

Un shopping que ya atrae a miles de turistas en Mar del Plata. Foto: Bendú

El proyecto se levantó en la llamada “Manzana de los Circos”, un predio portuario cuyo uso siempre fue menor al potencial que realmente presentaba. Las obras comenzaron en marzo de 2025 y avanzaron a ritmo acelerado, con unos 500 trabajadores diarios, como parte de una apuesta por revitalizar una zona clave de la ciudad.

Una fachada vidriada de 300 metros sobre la avenida de los Trabajadores al 150 y un nuevo polo de actividad durante todo el año sorprende a los turistas que ya visitan sus instalaciones a diario: abre de lunes a lunes, desde las 8 hasta las 22.

Los atractivos de Bendú, el nuevo shopping de Mar del Plata

El predio incluye cerca de 90 locales comerciales, un supermercado Coto que ya funciona y recibe unas 7.000 personas por día y espacios recreativos. También suma una plaza con juegos familiares, carrusel y un tobogán seco de unos 12 metros de altura, que se convirtió en el más alto de Mar de Plata.

La oferta gastronómica es uno de los grandes fuertes del complejo. Incluye restaurantes con propuestas variadas, un mercado gastronómico inspirado en los más destacados del mundo y opciones para comer al paso, además de productos regionales pensados para turistas y marplatenses que quieran descubrir sabores locales.

El multiespacio abrió en una fecha estratégica, justo antes del inicio de la temporada en La Feliz, y ya se convirtió en un imán para visitantes que buscan disfrutar y pasar un buen momento en sus vacaciones.