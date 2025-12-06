El nuevo shopping que revolucionará Mar del Plata: tendrá el tobogán más alto de La Feliz y ya tiene fecha de apertura

Además, contará con cines de última generación, un anfiteatro al aire libre para 5.000 personas, una propuesta gastronómica de primer nivel y una amplia variedad de locales.

Bendu, nuevo centro comercial en Mar del Plata. Foto: Instagram @benduarg

La construcción del centro comercial Bendu, considerado uno de los desarrollos urbanos más importantes de la Costa Atlántica en los últimos años, entró esta semana en su etapa final. Sus desarrolladores confirmaron que el espacio abrirá al público el 13 de diciembre y que se convertirá en un nuevo punto de interés en Mar del Plata.

El complejo se levanta en la zona que conecta el área urbana de La Feliz con la terminal portuaria. El proyecto busca transformar por completo el sector sur de la ciudad con un formato que integra comercios, gastronomía y entretenimiento, todo enmarcado en una arquitectura de estilo metálico que lo distingue a simple vista.

Para la inauguración del sábado 13 de diciembre, ya se adelantó que el complejo tendrá 35.000 metros cuadrados, cerca de 60 locales y una nueva sucursal de Coto, la segunda en Mar del Plata, que ya está equipada y lista para abrir.

Un espacio para todas las edades

Bendu incluirá una plaza de 3.000 metros cuadrados pensada para que los chicos jueguen y los adultos disfruten con tranquilidad. Habrá juegos modernos, actividades gratuitas y una atracción que promete convertirse en un clásico inmediato: el tobogán más alto de Mar del Plata, también de acceso gratuito.

Los desarrolladores adelantaron que el centro superará los 100 locales seleccionados especialmente para cubrir todo tipo de necesidades: indumentaria, accesorios, productos para el hogar, salud, entretenimiento y espacios para comer.

Gastronomía y entretenimiento a gran escala

La oferta gastronómica será uno de los grandes fuertes del complejo. Incluirá restaurantes con propuestas variadas, un mercado gastronómico inspirado en los más destacados del mundo y opciones para comer al paso, además de productos regionales pensados para turistas y marplatenses que quieran descubrir sabores locales.

A esto se sumarán cines de última generación y un anfiteatro al aire libre con capacidad para 5.000 personas, que será escenario de espectáculos, eventos y una grilla de actividades gratuitas para todas las edades.

El multiespacio abrirá en una fecha estratégica, justo antes del inicio de la temporada en La Feliz, y promete convertirse en un imán para visitantes y en una opción ideal para quienes buscan disfrutar y pasar un buen momento.