Viajar gratis con el CUD: cómo conseguir pasajes de micros larga distancia con el Certificado Único de Discapacidad en 2026
El CUD es un documento público de validez nacional que certifica la discapacidad de una persona y le permite acceder a beneficios otorgados por el Estado, como transporte público gratuito.
El Certificado Único de Discapacidad es un documento que resulta fundamental para las personas que sufren algunas afecciones de salud. Entre los beneficios que ofrece para aquellos que cuentan con este carnet, se destaca el de viajar de manera gratuita, incluso en los micros de larga distancia.
CUD: cómo conseguir pasajes gratuitos de micro larga distancia
Para realizar el trámite, es importante destacar que los interesados deberán tener a mano el DNI y el Certificado Único de Discapacidad (ambos documentos originales, no se aceptan fotocopias).
Para poder solicitar los pasajes por internet, los interesados deben ingresar a la web y generar la reserva. Una vez realizada, no es necesario retirarlo por la boletería de la empresa, ya que el pasaje se enviará por correo electrónico. La compañía debe enviar el pasaje hasta 48 horas antes de la salida del servicio y tiene la obligación de otorgar el boleto reservado.
En caso de querer tener el pasaje en formato papel, las personas deberán presentarse en la boletería de la empresa con el Certificado Único de Discapacidad o credencial INCUCAI y con el DNI, al menos 48 horas antes del viaje.
Cómo renovar el Certificado Único de Discapacidad
Este certificado permite acceder a la cobertura total de prestaciones básicas como tratamientos de salud, rehabilitación, medicamentos, apoyos escolares y elementos ortopédicos, entre otros. También brinda beneficios adicionales, como el uso gratuito del transporte público en todo el país, acceso a asignaciones familiares, exenciones impositivas y la posibilidad de gestionar el Símbolo Internacional de Acceso para circular y estacionar.
Si el Certificado Único de Discapacidad llega a su fecha de vencimiento y no se renueva en tiempo y forma, la persona puede quedar momentáneamente sin acceso a los beneficios y prestaciones vinculados al certificado. Para ello, es clave renovarlo a tiempo o dentro del plazo de prórroga para no interrumpir el acceso a derechos.
Para iniciar la renovación, es necesario reunir documentación médica actualizada, con una antigüedad no mayor a seis meses, firmada por un especialista. Ese informe debe incluir:
- Diagnóstico
- Estado de salud actual
- Resumen de la historia clínica
- Secuelas de la condición
- Si corresponde, las alternativas de tratamiento.
Además, se requiere completar la planilla de solicitud del CUD y los formularios específicos según el tipo de discapacidad.
Se puede solicitar un turno para la Junta Evaluadora a través de la web oficial del Gobierno nacional o, en el caso de residentes de la Ciudad de Buenos Aires, mediante la plataforma miBA.
También es posible realizar el trámite de forma presencial en alguna de las sedes habilitadas.
Los beneficios del Certificado Único de Discapacidad (CUD) en 2026
- Cobertura de salud: cobertura total en las prestaciones del sistema básico para personas con discapacidad. Esto incluye tratamientos médicos, rehabilitación, apoyos educativos y provisión de prótesis.
- Transporte gratuito: acceso sin costo al transporte público de corta, mediana y larga distancia en trenes, subtes, colectivos y micros.
- Eximición de tasas municipales: algunas municipalidades eximen a los titulares del CUD de ciertos tributos y tasas locales.
- Beneficios en la compra de automotores: exención del IVA en la compra de vehículos nacionales y otros impuestos para vehículos importados.
- Asignaciones familiares: acceso a beneficios como la asignación por hijo con discapacidad y la asignación por maternidad en casos de síndrome de down.
- Derechos laborales: inclusión en el cupo laboral del 4% en organismos estatales y acceso a programas de empleo.
- Facilidades para la instalación de comercios: acceso a espacios en edificios estatales para la instalación de emprendimientos.
- Símbolo Internacional de Acceso: permiso para libre tránsito y estacionamiento.