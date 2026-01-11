Se viene una nueva ola de calor a Buenos Aires:

Se viene una nueva ola de calor a Buenos Aires. Foto: NA (Daniel Vides)

El calor extremo vuelve a hacerse sentir en gran parte del país, con un nuevo episodio de temperaturas elevadas que se mantendrán, al menos, durante las próximas 72 horas. De acuerdo con los últimos informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en algunas regiones las marcas térmicas volverán a acercarse a los 40 grados.

El organismo también alertó que tanto Neuquén como la provincia de Buenos Aires registrarán un marcado ascenso de las temperaturas en el transcurso de la próxima semana.

Calor en Buenos Aires, Argentina. Foto: NA (Daniel Vides)

El calor vuelve a intensificarse en Buenos Aires

El Área Metropolitana de Buenos Aires tampoco escapará al aumento de temperaturas. La combinación de calor y altos niveles de humedad generará jornadas pesadas y poco alivio, especialmente durante la noche.

Según el pronóstico, estos serán los valores estimados para los próximos días:

Domingo: máxima de 30° y mínima de 17°

Lunes 12: máxima de 34° y mínima de 20°

Martes 13: máxima de 32° y mínima de 23°

Miércoles 14: máxima de 33° y mínima de 23°

Pronóstico del tiempo en CABA. Foto: SMN.

La continuidad de temperaturas superiores a los 30 grados durante varios días consecutivos vuelve a encender las alertas por ola de calor, con especial atención en los grupos de riesgo, como adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.

Alerta por calor intenso en Neuquén

La Patagonia aparece entre las zonas más afectadas por este nuevo evento de calor. En la provincia de Neuquén se esperan varios días con valores muy superiores a los habituales para esta época del año.

Sábado 10: máxima de 37° y mínima de 20°

Domingo 11: máxima de 33° y mínima de 23°

Lunes 12: máxima de 31° y mínima de 18°

Martes 13: máxima de 32° y mínima de 19°

Este escenario volverá a colocar a la capital neuquina bajo advertencia por estrés térmico, sobre todo durante la tarde del sábado, cuando la sensación térmica podría superar ampliamente los 40 grados.

Calor en Buenos Aires, Argentina. Foto: NA (Daniel Vides)

Qué hacer ante una ola de calor: recomendaciones del SMN

Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No te expongas al sol en exceso , ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerí frutas y verduras .

Reducí la actividad física.

Usá ropa ligera, holgada y de colores claros ; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera: