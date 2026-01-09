Después de las lluvias y la ciclogénesis: qué día vuelve la ola de calor a Buenos Aires, según el pronóstico El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por la suba de temperaturas, luego de un fin de semana con importantes lluvias.

Calor en Buenos Aires. Foto: NA

La semana en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores está atravesada por temperaturas bajas, teniendo en cuenta que es pleno verano. Además de los vientos y el cielo nublado, se sintió un respiro en el termómetro. Sin embargo, el pronóstico dejó en claro cuándo vuelve la ola de calor.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, pasará un fin de semana que tendrá importantes lluvias sobre el AMBA y luego volverá el intenso calor que se sintió en los últimos días de 2025.

Calor en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Télam.

En detalle, la próxima semana tendrá temperaturas altas nuevamente, con máximas que se ubicarán por encima de los 30°. En este marco, se espera que el martes 13 de enero sea el día más caluroso, con cifras que llevarán a tomar precauciones, además de la activación de alertas por calor extremo.

Vuelve la ola de calor a Buenos Aires: cómo estará el clima la próxima semana

Lunes 12 de enero : la suba se sentirá apenas inicia la semana, con una mínima de 21° y una máxima de 32°. El cielo se mantendrá algo nublado todo el día, sin grandes cambios ni ráfagas intensas de vientos.

Martes 13 de enero : Una leve suba en el termómetro marcará la jornada más calurosa de la mañana: la máxima será de 34°, mientras que la mínima esperada es de 23°. La nubosidad se moverá entre parcialmente y mayormente nublado a lo largo de la jornada.

Miércoles 14 de enero : sin chances de lluvias, será una jornada casi calcada del martes: temperatura de entre 24° y 33°, además de nubosidad también variada.

Jueves 15 de enero: con mayor nubosidad y menos presencia del sol, se espera una mínima que baja levemente, al estar en 30°.

Vuelve la ola de calor a Buenos Aires. Foto: SMN

¿Cómo estará el clima el fin de semana en el AMBA?

Antes de la nueva ola de calor, el sábado se espera una jornada inestable, con lluvias durante todo el día. La probabilidad de precipitaciones será del 10 al 40% por la mañana y la noche, mientras que al mediodía y por la tarde aumentará al 40-70%. La temperatura mínima será de 18 grados y la máxima alcanzará los 24.

Lluvias en Buenos Aires. Foto: NA

Para alivio de muchos, el domingo el clima comenzará a mejorar. La mañana estará mayormente nublada, pero hacia la tarde se espera la salida del sol. La mínima será de 17 grados y la máxima llegará a los 30.

Con un fin de semana marcado por la inestabilidad y lluvias persistentes, el alivio recién llegaría el domingo con una mejora gradual del tiempo. Mientras tanto, el SMN recomienda estar atentos a las actualizaciones del pronóstico y planificar actividades al aire libre teniendo en cuenta los cambios repentinos en las condiciones climáticas.

Qué hacer ante una ola de calor: recomendaciones del SMN

Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No te expongas al sol en exceso , ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerí frutas y verduras .

Reducí la actividad física.

Usá ropa ligera, holgada y de colores claros ; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera: