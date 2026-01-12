Un app de transporte lanzó un código de descuento exclusivo para los pasajeros del Tren Mitre-Tigre que está interrumpido:

Tren Mitre. Foto: argentina.gob.ar

A raíz de la suspensión del ramal Tigre del tren Mitre, la plataforma de transporte Cabify lanzó un 25% de descuento para aquellos usuarios que se vean afectados por las obras que paralizarán el funcionamiento del servicio durante un mes.

Según indicaron desde la firma, el beneficio exclusivo se aplica utilizando el cupón SALVADOR “en tus viajes desde o hacia las zonas cercanas a las estaciones afectadas” de lunes a viernes o hasta agotar stock de 50.000 cupones.

Trabajos sobre la línea Mitre de los trenes de Buenos Aires. Video: Trenes Argentinos.

En tanto, el 25% de descuento para un máximo de 6 viajes por usuario, con un tope de $2.500 por viaje con origen o destino dentro de un radio de hasta 600 metros de las estaciones afectadas del tren Mitre-ramal Tigre.

Paso a paso, cómo usar el cupón de descuento de Cabify

Para obtener el descuento se deben seguir los siguientes pasos:

Abrir la app de Cabify Ingresar a la sección “Códigos de descuento” Darle a “Añadir código” Introducir el código SALVADOR

Cabe señalar que el descuento se aplicará automáticamente si tu origen o destino del viaje está en la proximidad de las estaciones afectadas.

Además, la plataforma señaló que el beneficio es válido desde el 12/01/2026 a las 00:00 hasta el 30/01/2026 a las 23:59.

En tanto, se trata de un descuento acumulable con promociones bancarias pero no con otros códigos promocionales.

Tren Mitre. Foto: X @InfoTrenMitre

Cuándo vuelve a funcionar el tren Mitre

El ramal Tigre no funcionará desde el sábado 10 de enero hasta el sábado 28 de febrero inclusive. Como si fuera poco, no es el único cambio que habrá: los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre harán un recorrido limitado hasta Belgrano R, sin llegar a la cabecera de Retiro.

De esta manera, el recorrido completo de cada servicio se retomará el domingo 1 de marzo.

Estos cambios en el servicio de los trenes del AMBA se dan en el marco de las obras por la Emergencia Ferroviaria, que fue decretada por el Gobierno nacional. El objetivo de los trabajos es aumentar la seguridad operacional del sistema, y fueron catalogados de “urgentes”.

“Los durmientes y rieles poseen más de 40 años de antigüedad, se encuentran muy deteriorados, y la traza cuenta con más de 40 sectores donde los trenes circulan actualmente a velocidad precautoria”, indicaron desde Trenes Argentinos.