Festejo de cumpleaños con beneficios y descuentos exclusivos. Foto: Freepik.

Muchas marcas ofrecen regalos, descuentos y promociones exclusivas para festejar el cumpleaños de sus clientes, pero muchas veces estas opciones pasan desapercibidas. Sin embargo, existe una plataforma que recopila todos los beneficios disponibles para aprovechar tu día, tanto en gastronomía como en otros rubros ubicados en Buenos Aires.

Se trata de Cumpleanito.com.ar, una página web que recopila y organiza promociones vigentes en restaurantes, bares, cafeterías, entre otras opciones. De esta manera, los usuarios pueden tener en cuenta qué descuentos tienen disponibles sin necesidad de buscar uno por uno en cada marca.

Plataforma de descuentos por cumpleaños. Foto: página web.

El paso a paso dentro de la plataforma es muy simple. Al ingresar se puede buscar una categoría en particular o bien explorar todos los locales disponibles, organizados en las siguientes categorías:

Shopping

Moda

Belleza

Gastronomía

Entretenimiento

Hogar

Supermercado

Salidas

Servicios

Descuentos

Regalo

Además de facilitar el acceso a las promociones, la propuesta busca que las personas puedan planificar su festejo con anticipación y aprovechar al máximo su día especial. Así, celebrar el cumpleaños no solo se vuelve más simple, sino también más económico y divertido.

Entre los beneficios más comunes se destacan descuentos en consumos gastronómicos, productos de regalo, bebidas o postres sin cargo y rebajas exclusivas en distintos servicios. Sin embargo, la plataforma aclara lo siguiente: “Cumpleanito recopila beneficios de cumpleaños disponibles en internet. No garantizamos que estén vigentes o actualizados. Recomendamos confirmar con cada comercio antes de visitarlo”.

Lugares gastronómicos de Buenos Aires que ofrecen beneficios por día de cumpleaños, según Copilot

Celebrar el cumpleaños puede ser aún más especial cuando se trata de recibir regalos. En Buenos Aires, varias marcas ofrecen productos y beneficios gratis como parte de su propuesta de valor y marketing. La oferta es amplia y diversa, lo que permite que las personas puedan elegir el lugar ideal para compartir este día sin gastar de más.

Cafeterías y franquicias de café

Starbucks : si estás registrado en la app, te regalan una bebida de tu elección en tu cumpleaños.

Cinna & Co (Recoleta) : ofrecen un roll de canela gratis con tu consumición.

Rita Specialty Coffee (Palermo): obsequian una porción de cheesecake gratis.

Starbucks, cadena de café. Foto: Reuters

Heladerías y postres

Heladería Daniel: ¼ kg de helado gratis con la app descargada.

Helados Tino: cucurucho gratis mostrando el DNI.

Comida rápida