Por qué se cortó la luz:

Apagón en Buenos Aires.

Cientos de miles de usuarios se vieron afectados este jueves 15 de enero por un importante apagón eléctrico que afectó a más de 800 mil personas de distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

La falta de energía se enmarca en una jornada de importante demanda por la ola de calor, con temperaturas que superan los 36° de sensación térmica. En general, el corte afectó a usuarios de Edenor, pero algunos de Edesur también se vieron perjudicados.

La explicación al apagón en el AMBA

Según fuentes de la Secretaría de Energía, el problema tuvo lugar sobre las 14.30 de hoy, cuando salieron de servicio las cuatro líneas de 220 KV Morón-Rodríguez de Edenor y se perdieron 3.000 MW de potencia eléctrica, aproximadamente.

Cortes de luz en el AMBA. Foto: NA.

Los barrios afectados por el corte de luz

En territorio porteño, el corte alcanzó a barrios como Agronomía, Palermo, Belgrano, Recoleta, Colegiales, Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Chacarita, Caballito, Saavedra, Villa Ortúzar y Villa Urquiza, donde numerosos hogares y comercios quedaron sin luz.

La situación también impactó en el conurbano bonaerense, con apagones registrados en Vicente López, Munro, Florida, Martínez, San Martín y Tigre. Además, se reportaron inconvenientes en el suministro eléctrico en localidades del oeste como Haedo, Ciudadela, Caseros, Ramos Mejía y Santos Lugares.

El corte generó complicaciones adicionales debido a las altas temperaturas, mientras los usuarios aguardaban la restitución del servicio. A su vez, impactó en el transporte público con líneas interrumpidas, servicios limitados y demoras.

Cómo funciona el transporte el medio del apagón

La Línea H y la D ya normalizaron su servicio

El apagón impactó directamente en el subte porteño, que vieron interrumpidos sus servicios durante algunas horas.

Línea H: La empresa informó a las 15:20 que el servicio “ya funciona con su frecuencia habitual”, normalizando su recorrido completo tras las demoras registradas más temprano.

Línea D: “circuló con servicio limitado entre las estaciones Catedral y Pueyrredón”, debido a que la falta de tensión impide llegar hasta la cabecera de Congreso de Tucumán hasta las 16 horas.

Demoras en los trenes y ramales cortados

El servicio ferroviario también sintió el golpe del corte de luz: