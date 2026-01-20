Boleto estudiantil. Foto: X

Entramos en la cuenta regresiva para el comienzo de clases y, ante las subas en las tarifas del transporte público, muchos estudiantes optan por acceder al boleto estudiantil este 2026.

Se trata de una herramienta fundamental para garantizar el acceso a la educación en Argentina, ofreciendo transporte público gratuito para estudiantes. Este beneficio tiene como finalidad reducir los costos de traslado a escuelas y universidades, fomentando la asistencia regular a clases.

Cabe aclarar que los detalles pueden variar según la jurisdicción, por lo que es fundamental consultar las normativas locales para confirmar si estás alcanzado por el beneficio del boleto estudiantil.

¿Quiénes pueden gestionar el Boleto Estudiantil?

Pueden acceder alumnos que asisten a los siguientes establecimientos de la Ciudad:

Salas de 4 y 5, Primarias y Secundarias de gestión estatal.

Salas de 4 y 5, Primarias y Secundarias de gestión privada con subsidio al 100% y cuota 0.

Establecimientos de Educación Especial de gestión estatal.

Alumnos que se encuentren cursando Terminalidad de Secundaria en los Centros de Formación Profesional (CFP): 1 Barracas, 4 Mataderos, 6 Parque Chacabuco, 7 Incucai Núñez, 10 CEC, 28 Sede Venezuela, 34 Salesianos y 38 Retiro.

Alumnos de terminalidad de primaria o secundaria para adultos.

Cuáles son los requisitos para acceder al boleto estudiantil

Ser estudiante regular: es obligatorio contar con un certificado de alumno regular emitido por la institución educativa

es obligatorio contar con un certificado de alumno regular emitido por la institución educativa Domicilio dentro de la jurisdicción : el domicilio declarado debe coincidir con la región donde se solicita el beneficio

: el domicilio declarado debe coincidir con la región donde se solicita el beneficio Tarjeta SUBE registrada: en la mayoría de los casos, se necesita una tarjeta SUBE a nombre del estudiante

Cómo tramitar o renovar el boleto estudiantil

Por primera vez:

Niveles inicial, primario y secundario : ingresá al portal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y agendá un turno en las sedes comunales. Allí recibirás tu tarjeta SUBE Estudiantil, personal e intransferible.

Centros de Formación Profesional: la precarga se realiza mensualmente, acreditando la tarjeta SUBE en una Terminal Automática o desde la app.

Si ya contás con el boleto de 2025, podés activar o renovar el beneficio apoyando tu tarjeta SUBE en una Terminal Automática o consultando el saldo desde la app SUBE. Al viajar, recordá informar tu nivel de estudios al conductor.

Boleto estudiantil para niveles inicial, primario y secundario

Cómo solicitarlo:

Verificá que tus datos estén actualizados en “Mis Estudiantes” o, si sos del Programa FinEs, en su plataforma oficial.

Creá tu Cuenta SUBE y registrá tu tarjeta física.

Completá el formulario online en www.gba.gob.ar/transporte/boleto_estudiantil .

Renovación: quienes contaban con el beneficio pueden actualizarlo en Terminal Automática o app SUBE. Es recomendable llevar la credencial impresa y avisar al conductor sobre tu nivel educativo.

Boleto para estudiantes terciarios

