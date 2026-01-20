Fiesta del Churro en Villa Iris. Foto: Unsplash.

La Fiesta del Churro, que está por llegar a Villa Iris, en el partido de Puan (provincia de Buenos Aires, Argentina), es un evento popular que se realiza anualmente y es ideal para compartir en familia.

Este año se realizará el 31 de enero y las entradas podrán comprarse en la puerta el mismo día del evento. Aunque hubo una venta anticipada a $10.000, esa instancia ya finalizó. Para más información, se puede consultar el Instagram del festival (@fiestadelchurrovillairis).

Fiesta del Churro 2026. Foto: Instagram/fiestadelchurrovillairis

La Fiesta del Churro, que se realizará en el Polideportivo Municipal Villa Iris para festejar este alimento icónico, tiene uno de sus atractivos principales es el concurso estrella: competencias para ver quién come más churros en menos tiempo, sumado a feria, espectáculos y ambiente familiar.

Las actividades que se desarrollarán en la Fiesta del Churro

Miles de churros recién hechos (dulces, rellenos, clásicos)

Stands gastronómicos con productos regionales

Shows y espectáculos

Concursos temáticos vinculados al churro

Fiesta del Churro 2026. Video: Instagram/fiestadelchurrovillairis

“Nos vemos ahiiii!!! Bella fiesta!”, “Hermosa fiesta”, “Estaremos ahí para mostrarle a toda la Argentina esta hermosa fiesta”, son algunos de los comentarios de ciudadanos que ya participaron de este gran evento.

Cómo llegar desde CABA a Villa Iris

Para viajar desde CABA hasta Villa Iris, en el partido de Puan, una de las opciones más prácticas es hacerlo en auto, ya que la distancia ronda los 600 kilómetros y el viaje suele demorar entre 6 y 7 horas

Primero hay que tomar la Autopista Riccheri y luego la Autopista Ezeiza–Cañuelas para conectar con la Ruta Nacional 3, que atraviesa varias ciudades del interior bonaerense hasta llegar a la zona de Pedro Luro. Desde allí hay que acceder por rutas provinciales hacia Villa Iris.

Fiesta del Churro en Villa Iris. Foto: Instagram @fiestadelchurrovillairis

Otra alternativa es viajar en micro, aunque no suele haber servicios directos a Villa Iris. Lo más común es viajar hasta localidades cercanas como Puan, Darregueira o incluso Bahía Blanca, ciudades a las que llegan empresas habituales del transporte de larga distancia. Desde esos puntos se puede continuar en combi, micro regional o taxi hasta Villa Iris.

Qué alojamientos ofrece la localidad de Villa Iris

Respecto al alojamiento, Villa Iris es una localidad pequeña y su oferta es limitada, especialmente durante la Fiesta Provincial del Churro, un evento que en 2026 se realiza el 31 de enero y que convoca a miles de personas, llegando a consumirse más de 15.000 churros en una sola jornada, además de contar con concursos, espectáculos y un ambiente familiar muy concurrido.

Fiesta del Churro en Villa Iris. Foto: Instagram @fiestadelchurrovillairis

Por ese motivo, muchas personas optan por hospedarse en localidades cercanas. Puan, ubicada a unos 30 o 35 minutos, ofrece hoteles, hosterías y cabañas, especialmente en la zona de la laguna, donde hay más opciones turísticas y un entorno agradable. Otra alternativa muy cercana es Darregueira, a unos 20 minutos, con hoteles y posadas que suelen tener mayor disponibilidad en temporada alta.

Bahía Blanca, aunque queda a aproximadamente dos horas, también es una opción, ya que ofrece la mayor variedad de alojamientos, incluyendo hoteles de distintas categorías, hostels y departamentos temporarios, lo que la convierte en una buena base si se busca más infraestructura o se viaja en grupo.