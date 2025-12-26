No queda en Europa, pero parece un castillo: la estación de tren considerada una de las más bellas del mundo

Ubicada fuera del circuito europeo, esta imponente estación de tren sorprende por su arquitectura monumental, torres y detalles que la hacen única. Se trata de un lugar donde la belleza convive con el ritmo acelerado de la vida cotidiana.

La estación de tren reconocida a nivel mundial por su belleza y valor histórico. Foto: Instagram @dipali_ahire_90

Fuera del circuito europeo, existe una impactante estación de tren que sorprende por su arquitectura monumental, torres y detalles que la hacen parecer un palacio. Reconocida a nivel mundial por su belleza y valor histórico, este lugar es uno de los íconos ferroviarios más impresionantes del planeta y, además, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Lo más curioso es que por allí pasan millones de personas todos los días, pero pocas se detienen a observarla con atención. No fue pensada para ser contemplada, sino para funcionar, y quizás por eso muchos viajeros no reparan en la extraordinaria belleza de este edificio.

Fuera del circuito europeo, existe una impactante estación de tren que sorprende por su arquitectura monumental. Foto: Instagram @jivachi_mumbai

¿Dónde queda una de las estaciones de tren más hermosas del mundo?

La estación Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus, ubicada en Mumbai, India, es uno de los puntos neurálgicos del transporte ferroviario del país y una de las terminales más transitadas del mundo. Cada día, millones de personas pasan por este edificio histórico, que cumple un rol clave en la vida cotidiana de la ciudad y conecta distintas regiones del territorio indio.

Su historia es tan imponente como su arquitectura. Fue inaugurada en 1888, cuando la ciudad aún se llamaba Bombay y formaba parte del Imperio británico. El edificio fue diseñado por el arquitecto Frederick William Stevens, quien logró una combinación única de estilos: gótico victoriano, elementos de la arquitectura tradicional india y detalles de inspiración islámica.

El resultado es una construcción impactante y fácilmente reconocible, con una gran cúpula central, torres laterales, arcos apuntados y una fachada cargada de ornamentos que invita a detenerse y mirar una y otra vez.

Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus, Mumbai, India. Foto: Instagram @rameshkabraexplorer

En 2004, la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad, no solo por su valor estético, sino también por ser uno de los ejemplos más completos y singulares de arquitectura ferroviaria a nivel mundial.

Un nombre que reescribe su historia

Durante más de cien años, la estación fue conocida como Victoria Terminus, un nombre que homenajeaba a la monarquía británica. Sin embargo, el cambio a Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus representó mucho más que una simple modificación administrativa.

Shivaji fue un influyente líder maratha del siglo XVII, recordado como una figura clave de resistencia y orgullo regional. Al adoptar su nombre, la estación dejó de ser solo un legado del período colonial para convertirse en un símbolo resignificado desde la India moderna.

Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus, Mumbai, India. Foto: Instagram @travel.saya

De este modo, un edificio concebido originalmente como emblema del dominio británico pasó a integrarse plenamente en la identidad cotidiana de Mumbai, reflejando una transformación que sintetiza buena parte de la historia reciente del país.

Una estación de tren con movimiento constante

Lo más impactante de esta estación no es solo su arquitectura monumental, sino el uso cotidiano que tiene: circulan millones de personas todos los días, especialmente a bordo de los trenes suburbanos de Mumbai, uno de los sistemas ferroviarios más intensos del mundo. Mientras algunos se detienen a observar sus detalles, otros se apuran para no perder su tren. La estación no se detiene para ser contemplada, sino que está pensada para funcionar.

Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus, Mumbai, India. Foto: Instagram @travel.saya

Con el paso del tiempo, la Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus se consolidó como uno de los grandes símbolos de Mumbai. Su imagen aparece en películas, reportajes y postales que buscan retratar el pulso de la ciudad. Muchos la consideran una de las estaciones de tren más bellas del mundo, no solo por su diseño, sino por lo que representa: no es un monumento aislado ni una postal intocable, sino un espacio lleno de movimiento, color y vida real.