El exdirector de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martínez Carignano, presentó un amparo para prohibir las pruebas de vehículos y las picadas en La Frontera, Pinamar.

“El objetivo es evitar que más gente muera o sufra gravísimas heridas. No podemos seguir naturalizando que familias y niños compartan espacio con cuatriciclos, UTV y 4x4 lanzados a alta velocidad, fuera de control y sin presencia efectiva del Estado”, informó Martínez Carignano, quien presentó el recurso en la Justicia de Dolores.

Controles en Pinamar. Foto: NA.

Para el exfuncionario, delimitar zonas “permitidas” y aumentar el monto de las multas no es suficiente. “La experiencia demuestra que la insensatez humana no entiende de carteles o multas. Cuando hay un riesgo cierto de muerte, el deber del Estado es impedir que se desarrolle la conducta peligrosa”, agregó.

Una de los puntos de la Municipalidad de Pinamar para no intervenir en La Frontera es que el lugar es “propiedad privada”. Sobre esto, Martínez Carignano dijo que “si el acceso al lugar es público y el riesgo es colectivo, el Estado no puede desentenderse. De hecho, Pinamar interviene, pero con multas cuando el riesgo o el daño ya se produjo, en vez de prevenir. Yo me pregunto, ¿cuántas muertes van a hacer falta para que se tome la única decisión razonable, que es prohibir esta locura? Estamos ante hechos reiterados, conocidos y, por lo tanto, evitables. Una multa más o menos no tiene sentido”.

Autos, motos y UTV en las playas de la Costa Atlántica. Foto: Gentileza Infobae (Pablo Kauffer)

“Confío en la Justicia. No se trata de estar en contra de la libertad de los dueños de estos vehículos, sino de poner un límite cuando la diversión empieza a costar vidas. La libertad termina donde empieza el riesgo de matar a otro. Manejar un cuatriciclo o una 4x4 a fondo entre familias y peatones es criminal. El Estado no está para garantizar imprudencias, está para garantizar derechos, empezando por el derecho a vivir”, remarcó.

El exdirector de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, patrocinado por los abogados Matías Galván y Federico Paruolo, señaló que ya hay antecedentes en el país: varios municipios argentinos prohibieron la circulación de vehículos a motor en playas y médanos para cuidar a las personas y el ambiente. Entre ellos se encuentran Tres Arroyos, Villa Gesell, Miramar y Río Grande, en Tierra del Fuego.

Las duras sanciones que anunció Pinamar tras el accidente de Bastian en La Frontera

Después de la serie de accidentes graves en los que estuvieron involucrados varios vehículos durante picadas en la zona conocida como La Frontera, entre los que se encuentra el caso de Bastián, el nene de ocho años que permanece en coma inducido en un hospital de Mar del Plata, Pinamar anunció el endurecimiento de los controles y sanciones extremadamente severas para quienes realicen esta actividad.

Accidente en Pinamar entre una UTV y una 4x4. Foto: NA

Las medidas fueron oficializadas a través del Decreto N°0104/2026, firmado por el intendente Juan Ibarguren, y ya está en vigencia. A través de esta decisión, el municipio remarcó que la idea es poner un freno a las conductas imprudentes de los conductores, que ponen en riesgo a turistas, peatones y residentes.

El decreto establece un nuevo régimen de sanciones con multas millonarias, secuestro de vehículos y hasta denuncias penales. Entre los puntos más importantes, figuran las multas: éstas podrían alcanzar hasta los 15 millones de pesos para quienes circulen con cuatriciclos, UTV, motos o camionetas fuera de las zonas habilitadas, por corredores no autorizados o dentro de propiedades privadas.