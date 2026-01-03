Una ciudad de Buenos Aires realizó un cambio en la renovación de las licencias de conducir: cuál es y el requisito

Los funcionarios de dicha área municipal detallaron que la condición obligatoria comenzará a regir a partir del 1 de enero de 2026. “Es una oportunidad para repasar todos los conocimientos necesarios para manejar de forma segura”, señalaron.

Durante una conferencia de prensa, el secretario del área municipal de Tres Arroyos, Juan Apolonio, y la directora de Coordinación Administrativa, María Paz López Peralta, abordaron diferentes temáticas, entre ellas, las licencias de conducir.

Ambos funcionarios detallaron los lineamientos centrales que la gestión del intendente Pablo Garate viene impulsando desde sus inicios en materia de tránsito. Entre los puntos destacados, mencionaron los progresos alcanzados en campañas de formación vial y el fortalecimiento de los controles de velocidad.

Renovación de la licencia de conducir en Tres Arroyos para 2026

A partir del jueves 1 de enero de 2026, toda persona que realice la renovación de su licencia deberá rendir obligatoriamente un examen teórico. López Peralta detalló que tendrá 30 preguntas aleatorias tomadas de una batería de 120, con un 85% requerido para aprobar.

Los ciudadanos de Tres Arroyos deberán rendir un examen teórico para renovar su licencia de conducir. Foto: argentina.gob.ar

“Si el aspirante no supera la primera instancia y debe rendir nuevamente, el segundo cuestionario será completamente distinto. Por eso es clave estudiar el material disponible en el campus de CRESTA, donde encontrarán videos, guías y toda la bibliografía. Es necesario crear un usuario para acceder”, precisó.

López Peralta explicó que dentro del sitio existe un apartado exclusivo para la renovación de licencias, tanto para autos como para motocicletas: “Cada categoría tiene un examen diferente, así que es fundamental que lean con atención. Es una oportunidad para repasar todos los conocimientos necesarios para manejar de forma segura”.

Y subrayó que todas estas medidas se articulan con el trabajo previo en campañas educativas y controles de tránsito: “Venimos trabajando hace tiempo con el objetivo de fortalecer la responsabilidad ciudadana en la vía pública. Tomar conciencia de las normas al conducir es esencial”.

Apolonio indicó que uno de los pilares fundamentales de la gestión fue intensificar la educación vial desde edades tempranas: “Iniciamos las campañas en jardines maternales y de infantes mediante las escuelitas viales, y luego las extendimos a escuelas primarias y secundarias”.

El examen teórico para renovar la licencia de conducir en Tres Arroyos constará de 30 preguntas aleatorias. Foto: argentina.gob.ar

Otro punto importante fueron las modificaciones aplicadas al proceso de otorgamiento de las licencias de conducir: “Desde el año pasado, gracias a un convenio con el Moto Club, las pruebas prácticas se realizan allí. En poco tiempo se habilitará una Autoescuela municipal, una propuesta innovadora que permitirá que cualquier persona sin vehículo pueda practicar con unidades provistas por el municipio”.

Asimismo, Apolonio valoró las transformaciones realizadas en la infraestructura vial: la instalación de más señalización, la incorporación de nuevos espacios de estacionamiento para motos y bicicletas y la creación de ochavas activas.

El objetivo fue ordenar la circulación tanto vehicular como peatonal. Por último, remarcó que el aumento de recursos destinados al área de tránsito derivó en un incremento de infracciones registradas.