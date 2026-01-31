Obras públicas de Vialidad en la Ruta 6. Foto: NA.

La provincia de Buenos Aires avanza con obras viales integrales en distintos puntos de su territorio, y uno de los proyectos más relevantes se desarrolla sobre la Ruta Provincial N°6, especialmente en el tramo que une los municipios de Pilar y Campana. Este sector de la autovía es estratégico para la conectividad del norte bonaerense y su vínculo con el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), así como para la circulación de cargas y la actividad productiva regional.

La Ruta 6 funciona como un verdadero anillo vial que conecta corredores nacionales, parques industriales, zonas logísticas y áreas portuarias, incluyendo la región del Puerto de Zárate y su conexión con la Ciudad de Buenos Aires. Por ello, las mejoras en este corredor impactan directamente en la economía, la competitividad regional y la seguridad de miles de usuarios que transitan diariamente.

Ruta Provincial 6. Foto: GPBA.

Tareas claves de vialidad en Pilar y Campana

Entre las principales tareas que ejecuta la Dirección de Vialidad bonaerense se encuentran la repavimentación de ambas calzadas en los dos sentidos de circulación y la rehabilitación estructural de la ruta, con el objetivo de recuperar su capacidad de tránsito y extender la vida útil de la infraestructura.

Además, se realiza el mantenimiento y puesta en valor de 16 puentes viales y 12 puentes hidráulicos, junto con mejoras en alcantarillas para garantizar el correcto escurrimiento del agua y prevenir anegamientos, un aspecto clave para la durabilidad y seguridad de la ruta.

Otro componente central de la obra es la renovación integral de luminarias, que incluye el reemplazo de 2.810 luces, la reposición de columnas y la actualización de tableros eléctricos, lo que mejora la visibilidad nocturna y reduce riesgos de accidentes.

Ruta Provincial 6. Foto: GPBA.

En materia de seguridad vial, se ejecuta la señalización horizontal y vertical, así como la colocación de barandas de defensa vehicular, reforzando la protección de los usuarios y ordenando la circulación.

El proyecto también prevé la contratación de servicios de asistencia médica, transporte sanitario y auxilio mecánico y remolque, garantizando atención inmediata ante cualquier eventualidad.

Estas tareas permitirán completar el tramo entre Campana, Exaltación de la Cruz y Pilar, además de optimizar el cruce de la Ruta 6 con la Ruta Nacional N°9, un punto clave para el tránsito de cargas y pasajeros, consolidando un corredor seguro y eficiente para la región.