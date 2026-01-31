Canal 26
Obras públicas de Vialidad en la Ruta 6.
Obras públicas de Vialidad en la Ruta 6.

La provincia de Buenos Aires avanza con obras viales integrales en distintos puntos de su territorio, y uno de los proyectos más relevantes se desarrolla sobre la Ruta Provincial N°6, especialmente en el tramo que une los municipios de Pilar y Campana. Este sector de la autovía es estratégico para la conectividad del norte bonaerense y su vínculo con el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), así como para la circulación de cargas y la actividad productiva regional.

La Ruta 6 funciona como un verdadero anillo vial que conecta corredores nacionales, parques industriales, zonas logísticas y áreas portuarias, incluyendo la región del Puerto de Zárate y su conexión con la Ciudad de Buenos Aires. Por ello, las mejoras en este corredor impactan directamente en la economía, la competitividad regional y la seguridad de miles de usuarios que transitan diariamente.

Ruta Provincial 6. Foto: GPBA.

Tareas claves de vialidad en Pilar y Campana

Entre las principales tareas que ejecuta la Dirección de Vialidad bonaerense se encuentran la repavimentación de ambas calzadas en los dos sentidos de circulación y la rehabilitación estructural de la ruta, con el objetivo de recuperar su capacidad de tránsito y extender la vida útil de la infraestructura.

Además, se realiza el mantenimiento y puesta en valor de 16 puentes viales y 12 puentes hidráulicos, junto con mejoras en alcantarillas para garantizar el correcto escurrimiento del agua y prevenir anegamientos, un aspecto clave para la durabilidad y seguridad de la ruta.

Otro componente central de la obra es la renovación integral de luminarias, que incluye el reemplazo de 2.810 luces, la reposición de columnas y la actualización de tableros eléctricos, lo que mejora la visibilidad nocturna y reduce riesgos de accidentes.

Ruta Provincial 6. Foto: GPBA.

En materia de seguridad vial, se ejecuta la señalización horizontal y vertical, así como la colocación de barandas de defensa vehicular, reforzando la protección de los usuarios y ordenando la circulación.

El proyecto también prevé la contratación de servicios de asistencia médica, transporte sanitario y auxilio mecánico y remolque, garantizando atención inmediata ante cualquier eventualidad.

Estas tareas permitirán completar el tramo entre Campana, Exaltación de la Cruz y Pilar, además de optimizar el cruce de la Ruta 6 con la Ruta Nacional N°9, un punto clave para el tránsito de cargas y pasajeros, consolidando un corredor seguro y eficiente para la región.