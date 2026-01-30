Cómo saber cuántos se llaman como vos Foto: El Litoral

El Gobierno oficializó una actualización en la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y del pasaporte argentino, con modificaciones en el formato, la seguridad y la tecnología incorporada. Los cambios entrarán en vigor a partir del 1° de febrero de 2026, según se estableció en dos disposiciones publicadas en el Boletín Oficial.

Este viernes 30 de enero, Javier Milei firmó un decreto que cambia para siempre el DNI y el pasaporte argentino. La actualización fue dispuesta por la Dirección Nacional del Registro de las Personas (DNRP) con el objetivo de adecuar los documentos a estándares internacionales de seguridad y verificación de identidad, especialmente los fijados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Nuevo DNI electrónico

Entre los principales cambios, figura la creación de un DNI electrónico que será fabricado en policarbonato multicapas, con grabados láser, impresión por chorro de tinta y un chip sin contacto. Según el Gobierno, este nuevo formato incorpora tecnologías de seguridad avanzadas para reducir riesgos de fraude documental y mejorar la autenticidad del documento.

El diseño variará según la edad y la nacionalidad del titular, pero para los ciudadanos argentinos mayores de 14 años incluirá:

Una fotografía a color en pose frontal

El escudo nacional

La inscripción “República Argentina – Mercosur. Registro Nacional de las Personas. Ministerio del Interior”

Nombre y apellido

Número de DNI

Fecha de emisión y de vencimiento

Número de serie grabado por láser

Número CAN

Imagen fantasma

Firma del titular

El documento mantendrá su función de identificación personal dentro y fuera del país y contará con un ícono de DNI electrónico que facilitará su lectura y validación por medios electrónicos.

Cambios en el pasaporte argentino

En cuanto al pasaporte, la libreta pasará a tener 34 páginas y contará con una hoja de policarbonato personalizada con grabado láser, lo que incrementa su resistencia física y refuerza la protección de los datos personales del titular frente a intentos de adulteración.

Las modificaciones buscan facilitar la verificación migratoria tanto en destino como en origen y asegurar que el documento cumpla con los requerimientos técnicos que exigen las normas internacionales, de acuerdo a lo informado por el Ejecutivo.

Las autoridades aclararon que los DNI y pasaportes emitidos antes de la vigencia de estos cambios seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento y no requerirán recambio anticipado. Además, durante el período de transición, se utilizarán los insumos existentes para optimizar recursos y evitar desperdicios de materiales.