Avión, vuelo, viaje. Foto: Unsplash.

Volar en avión puede presentar distintos miedos para sus pasajeros: el despegue, el aterrizaje y, sobre todo, las turbulencias. Esta última puede significar un dolor de cabeza y fuertes malestares para las personas. En este marco, un ranking indicó que Argentina posee la ruta aérea con mayor frecuencia de turbulencias.

El sitio Turbli, que se dedica a pronosticar la cantidad de turbulencia que puede darse durante un vuelo, publicó un informe en el que analizó los destinos en donde más ocurren estos movimientos.

Cuál es el destino de Argentina que tiene las mayores turbulencias del mundo

Tras el análisis de 10.000 vuelos distribuidos en 550 aeropuertos, explicaron que la ruta más turbulenta del mundo es la que conecta Mendoza, en Argentina, con Santiago de Chile. Si bien son solo 196 kilómetros y dura alrededor de una hora, sus condiciones atmosféricas hacen que sea un vuelo de mucha intensidad.

Por qué la cordillera de Los Andes es uno de los destinos con más turbulencias

El índice de turbulencias indica que la ruta Santiago-Mendoza tiene 22,9 sobre 100, por lo que se ubicó en lo más alto del relevamiento. Además de la Cordillera de Los Andes, también influyen los vientos y los cambios de temperatura y vientos.

Los rangos de las categorías son turbulencia ligera (0-20), moderada (20-40), moderada-severa (40-60), severa (60-80) y extrema (80-100). En el caso del vuelo que conecta Argentina con Chile, se ubica entre ligera y moderada.

La Cordillera de Los Andes produce que haya corrientes de aire poco regulares, con movimientos verticales que repercuten en el avión.

Lo cierto es que, más allá del ranking que alerta a aquellos que le temen a volar, es una ruta habitual para los pilotos. Para estas zonas, se activa un procedimiento especifico que permita atravesar la frontera sin complicaciones.

Avión, turbulencia. Foto: Pexels.

La Administración Federal de Aviación (FAA) indica que una turbulencia aérea es “un movimiento de aire que normalmente no se puede ver y que a menudo ocurre de manera inesperada”.

Cabe recordar que las turbulencias no generan riesgos en lo que tiene que ver a la seguridad, tanto del vuelo como de las personas a bordo. Los aviones y las tripulaciones a bordo están preparados para atravesar eventos turbulentos sin mayores complicaciones.