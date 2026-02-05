Cayó un árbol en Belgrano y generó un choque entre dos colectivos Foto: NA

Un sorpresivo hecho conmocionó al barrio porteño de Belgrano, cuando un árbol de gran porte cayó sobre dos colectivos que se encontraban en plena circulación de la calle. Como consecuencia directa del impacto, los dos colectivos colisionaron entre sí.

El accidente tuvo lugar en el cruce de la Avenida Virrey Vértiz y la calle Sucre. Las unidades involucradas en el hecho pertenecen a las líneas 29 y 60, que llevaban pasajeros al momento del choque. Tras el incidente, quedaron fuera de servicio.

Según informaron fuentes policiales, el incidente registró un total de cuatro personas heridas: tres mujeres y un hombre. Ante la gravedad de las lesiones, uno de los afectados debió ser trasladado de urgencia al Hospital Pirovano para recibir atención médica especializada, mientras que el resto de los involucrados recibió asistencia en el lugar por parte del SAME.

Un joven de 18 años perdió el control del auto en Isidro Casanova y atropelló a dos hombres, uno murió

Un trágico hecho conmocionó en las últimas horas en Isidro Casanova donde un joven de 18 años de edad perdió el control de su auto y atropelló a dos hombres que estaban detrás de su vehículo bajando elementos del baúl, uno de los cuales perdió la vida.

El hecho sucedió en las calles Danubio y Anatole France de la mencionada localidad del partido de La Matanza y una cámara de seguridad grabó la ferocidad del accidente.

En las imágenes se observa al Peugeot 208 oscuro yéndose de costado hacia donde estaban parados Lisandro Palma y Edgar Edwin Huaranca, de 37 años de edad y quien se llevó la peor parte del siniestro.

La causa quedó a cargo de la fiscal Mariana Sogio, quien caratuló la causa como “homicidio culposo” sobre el joven de 18 años, identificado como Thiago Gómez Molina.

Ahora, las pericias intentarán determinar si se trató de una falla mecánica que alteró el funcionamiento del vehículo, si el pavimento mojado por la lluvia tuvo impacto en el hecho, y además se espera el resultado de la alcoholemia realizada sobre el joven implicado.