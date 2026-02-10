Galletitas Oreo. Foto: Freepik

La marca Oreo, una de las más reconocidas alrededor del mundo, lanzó en Argentina una nueva edición limitada de galletitas sabor menta, con el objetivo de ampliar sus sabores y captar la atención de los consumidores con una combinación que no pasa inadvertida.

La nueva variante mantiene la clásica galletita de chocolate, pero incorpora un relleno sabor menta que aporta frescura y un sabor distinto a las clásicas galletitas. Se comercializa en un paquete de 118 gramos, con un diseño en tonos verdes que permite identificarla fácilmente en góndola y la diferencia del envase azul característico de la marca.

Nueva oreo sabor menta. Foto: Foto: Instagram/oreoargentina

Una apuesta con el objetivo de generar impacto

Según trascendió, sería un lanzamiento de edición limitada y responde a una estrategia orientada a generar impacto y una versión nueva para el público que busca experiencias nuevas.

La llegada de las Oreo menta generó distintas reacciones entre los consumidores. Mientras algunos destacan el contraste entre el chocolate y la menta, otros recibieron la galletita con entusiasmo.

Las nuevas Oreo menta ya empezaron a distribuirse en supermercados, autoservicios y kioscos de todo el país. Con este lanzamiento, la marca refuerza su posicionamiento como líder en el mercado de galletitas dulces y vuelve a apostar por la innovación como herramienta para mantenerse vigente en un entorno cada vez más competitivo.

Galletita oreo. Foto Unsplash.

Arcor lanza una versión “XL” de uno de sus productos más elegidos por los amantes de lo dulce

La compañía alimenticia Arcor anunció el lanzamiento de una versión “XL” de uno de sus productos más elegidos por los amantes de lo dulce.

Se trata del Alfajor Bon o Bon Blanco x3, una edición de alcance nacional que promete ser furor. Está elaborado con tres galletitas rellenas de la inconfundible crema de maní que caracteriza a esta golosina y recubierto con una abundante capa de chocolate blanco.

Nuevo alfajor Bon o Bon blanco triple. Foto: Instagram/kiosco_nacion_lujan

Este es un nuevo alfajor de 60 gramos de la marca Bon o Bon diseñado para quienes aman los alfajores tipo “kiosco”, pero con un estilo un poco más generoso de sabor:

Triple capa: tres galletitas suaves unidas por relleno cremoso (dentro del estilo de Bon o Bon) que hacen más abundante cada bocado.

Relleno cremoso: el interior es suave, combina bien con la cobertura.

Cobertura de chocolate: tradicionalmente chocolate blanco de buena calidad.

Experiencia: un dulce con un equilibrio entre la textura del relleno y las capas de galletitas más el chocolate blanco que envuelve todo.

Según informaron desde la empresa, el producto ya se encuentra disponible en kioscos, supermercados y tiendas online de todo el país.