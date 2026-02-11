Nueva licitación del Gobierno para rutas nacionales. Foto: Argentina.gob

El Ministerio de Economía autorizó este miércoles 11 de febrero el llamado a licitación pública nacional e internacional para la concesión de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones, un proceso que abarca más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales distribuidas en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis. La medida fue oficializada a través de la Resolución 112/2026, publicada en el Boletín Oficial, y había sido anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Licitaciones para rutas nacionales. Foto: Argentina.gob.ar.

Los cuatro tramos estratégicos en los que se divide la licitación

Según explicó Caputo, la iniciativa apunta a “modernizar” la infraestructura vial y avanzar hacia un esquema con mayor participación del sector privado y la licitación está dividida en cuatro tramos estratégicos. El corredor Mediterráneo comprende 672 kilómetros y conecta el centro productivo del país. El tramo Puntano abarca 720 kilómetros y funciona como eje clave para el transporte de cargas de larga distancia. Por su parte, el Portuario Sur, de 637 kilómetros, vincula accesos a puertos y nodos logísticos, mientras que el Portuario Norte, con 528 kilómetros, conecta polos industriales y portuarios de relevancia.

Las obras alcanzarán a las rutas nacionales 8, 9, 12, 33, 35, 36, 188 y 193, además de los accesos A005 y A008, corredores fundamentales para la circulación de mercancías y la integración regional. Según Caputo, el nuevo esquema busca reemplazar el modelo actual por uno “sin subsidios”, en el que empresas privadas asuman tareas de construcción, explotación, administración y mantenimiento de los corredores viales concesionados.

Licitaciones para rutas nacionales.

El llamado a licitación será publicado durante siete días en el Boletín Oficial y en el sitio web del Ministerio de Economía. Además, se dispuso la creación de una comisión evaluadora que tendrá a su cargo el análisis de las ofertas y el desarrollo del proceso.

La Etapa II-B se enmarca en el proyecto Red Federal de Concesiones, una iniciativa del Gobierno nacional que prevé transferir al sector privado la operación y el mantenimiento de distintos tramos de la red vial nacional, con el objetivo de reducir el déficit y avanzar en el equilibrio de las cuentas públicas.