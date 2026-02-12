La chocotorta, entre las mejores tortas de chocolate del mundo según Taste Atlas. Foto: Foodit |Imagen de pngtree.com.

La chocotorta, uno de los postres más representativos de la Argentina, volvió a recibir un reconocimiento internacional. Taste Atlas publicó el ranking de las mejores tortas de chocolate del mundo y el clásico dulce nacional logró subirse al podio, compitiendo con preparaciones históricas de Europa.

En el listado global de diez tortas seleccionadas, la chocotorta obtuvo 4.1 puntos sobre 5, posicionándose solo detrás de la tradicional Sacher Torte de Austria y la Setteveli de Italia. La noticia generó sorpresa en redes sociales, especialmente entre usuarios extranjeros que destacaron que se trata de una receta sin cocción que compite con elaboraciones de pastelería clásica.

Las mejores tortas de chocolate del mundo, según un ranking de Taste Atlas. Foto: Instagram / tasteatlas.

A diferencia de otras tortas de chocolate del ranking, la chocotorta no se hornea. Su preparación se basa en capas de galletitas de chocolate humedecidas, mezcladas con queso crema y dulce de leche. Simple, económica y rendidora, se convirtió en un clásico infaltable de cumpleaños infantiles y reuniones familiares desde la década del 80.

Taste Atlas resaltó el valor cultural de los postres tradicionales al señalar: “Un pastel de chocolate es una huella cultural, una densa porción de historia que te dice exactamente dónde estás en el mundo. Mucho antes de las mezclas modernas, estas recetas se basaban en productos básicos locales y técnicas especializadas para lograr el fundido y la riqueza perfectos”.

La chocotorta, entre las mejores tortas de chocolate del mundo según Taste Atlas. Foto: Unsplash.

Sobre el caso argentino, agregaron: “Mientras que la Sacher Torte de Austria representa la disciplina del siglo XIX con sus capas precisas de mermelada de albaricoque y glaseado de chocolate roto, la Chocotorta argentina reimagina el pastel por completo. Es un ícono sin hornear construido a partir de galletas de chocolate empapadas en café y en capas de dulce de leche. Desde el centro volcánico y rezumante de una tarta de chocolate fundido hasta el Bolo de Brigadeiro cubierto de rociado de Brasil, la experiencia sigue siendo universal: un aroma profundo y una alegría compartida en una tradición centenaria”.

El origen publicitario de la chocotorta

La chocotorta fue creada en 1982 por Marité Mabragaña, quien trabajaba en una agencia de publicidad que llevaba campañas para marcas masivas. La receta nació casi por casualidad y rápidamente se transformó en una estrategia comercial vinculada a productos específicos como las Chocolinas y el queso Mendicrim.

El éxito fue inmediato. Desde 1983, publicidades televisivas impulsaron su popularidad y la receta se expandió por todo el país. Sin embargo, la creadora nunca registró la marca ni recibió regalías, ya que el nombre quedó registrado por Bagley en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

La chocotorta, entre las mejores tortas de chocolate del mundo según Taste Atlas. Foto: Instagram / Emilia Pechar.

De clásico argentino a fenómeno global

No obstante, no es la primera vez que la chocotorta recibe elogios internacionales. En 2020, Taste Atlas ya la había distinguido como el “Mejor postre del mundo”, consolidando su presencia en el mapa gastronómico global.

Hoy, más de cuatro décadas después de su creación, este postre sencillo, hecho con pocos ingredientes y sin necesidad de horno, compite de igual a igual con recetas centenarias europeas y se consolida como un símbolo dulce de la identidad argentina.