La concentración arranca desde Plaza de Mayo. Foto: Prensa Red

Son horas claves para la CGT, ya que se acerca el paro general anunciado días atrás. Durante este miércoles, desde las 11, brindará una conferencia en la sede de Azopardo con el objetivo de dar detalles de la medida de fuerza, que no incluirá una movilización para este jueves 19 de febrero, producto del debate en Diputados de la reforma laboral.

El consejo directivo de la organización aclarará los términos de esa resolución después de las críticas suscitadas tanto desde la izquierda como desde los gremios más combativos por la decisión de no acompañar el paro -el cuarto en la era de Javier Milei- con una marcha multitudinaria al Congreso.

Movilización de la CGT. Foto: NA

Los cotitulares de la central Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) resolvieron esa medida el lunes último después de una reunión de urgencia convocada por Zoom.

De todos modos, habrá “libertad de acción” para los sindicatos del sector que decidan movilizarse.

El oficialismo buscará el dictamen este miércoles en Diputados

La Libertad Avanza (LLA) firmará hoy en comisión el dictamen sobre el proyecto de reforma laboral que aspira a sancionar el jueves en una sesión especial de la Cámara de Diputados, aunque no se convertirá en ley porque se modificará el controvertido artículo sobre accidentes y enfermedades.

El recinto le dio media sanción al acuerdo comercial Mercosur - Unión Europea y a la baja de edad de imputabilidad. Foto: Prensa Diputados

El oficialismo irá este miércoles desde las 14 al plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto, conducidas por los libertarios Lisandro Almirón y Alberto Benegas Lynch, con el fin de escuchar por tres horas a diferentes expositores y emitir dictamen.

Si bien LLA quería convertir en ley el proyecto de reforma laboral esta semana, la fuerte polémica por la rebaja del pago del sueldo en caso de enfermedades y accidentes abrió una grieta entre LLA y los aliados del Gobierno, por lo cual el Gobierno se vio obligado a ceder e incluir el cambio en el dictamen que se tratará el jueves próximo.

Con este nuevo escenario, la jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich, buscará el viernes 20 de febrero emitir dictamen de comisión para poder tratar el proyecto el viernes 27 de febrero y tener la ley aprobada previo a que el presidente Javier Milei inaugure el 1° de marzo el periodo de sesiones ordinarias.