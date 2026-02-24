Empiezan las clases. Foto: Freepik

Luego de las resoluciones del Consejo Federal de Educación, el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires confirmaron el calendario oficial para el comienzo de las clases en CABA este 2026.

De esta manera, quedó organizado el inicio del ciclo lectivo, a fin de optimizar las primeras semanas de trabajo pedagógico en los establecimientos porteños, donde la escuela primaria y el nivel secundario tienen fechas distintas.

Empiezan las clases. Foto: Pixabay

Cuándo empieza el secundario en la Ciudad de Buenos Aires

En CABA, los alumnos de inicial y primaria retornan a las aulas este miércoles 25 de febrero de 2026. La Ciudad oficializó esa fecha luego del anuncio de noviembre y explicó que el objetivo es empezar con intensidad las actividades escolares en las primeras jornadas del año.

Por su parte, el regreso a clases de los estudiantes de secundaria fue fijado para el lunes 2 de marzo. Esta decisión permite escalonar los ingresos y mejorar la organización en los colegios.

Cabe recordar que el texto oficial indica que todas las jurisdicciones deben completar 190 días de clases.

Cuándo es el receso de invierno y el fin del ciclo lectivo en la Ciudad de Buenos Aires

Por otro lado, las vacaciones de invierno en la Ciudad están programadas del lunes 20 al viernes 31 de julio, un lapso de dos semanas que incluye tanto a estudiantes como a docentes. Dicho periodo constituye el receso escolar habitual y forma parte del plan anual para el año lectivo 2026.

Las aulas esperan para el inicio de las clases.

En tanto, el cierre del ciclo lectivo en CABA está previsto para el viernes 18 de diciembre de 2026 en los tres niveles. Según lo señalado por la Secretaría de Educación, esta disposición busca asegurar que las jornadas sean efectivas y que las escuelas cumplan con la carga horaria establecida.

Provincia por provincia, cuándo empiezan las clases en el resto del país

A nivel nacional, la mayoría de las provincias fijó el inicio de las clases en la primera semana de marzo, con Buenos Aires arrancando el 2/3 y cerrando el 22 de diciembre.

En tanto, algunas jurisdicciones optaron por comienzos en febrero: Santiago del Estero arrancó el 18/2; mientras que Mendoza y Neuquén, el 25.

Cuándo empiezan las clases, provincia por provincia: