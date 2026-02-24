El muñeco playero que le robó protagonismo a los castillitos de arena este verano:

El muñeco de nieve desplazó a los castillitos de arena. Foto: Pinterest.

Los castillitos de arena perdieron terreno este verano, ya que un nuevo muñequito llegó para hacerles competencia. Se trata del muñeco de nieve, pero en versión playera: una figura redondeada y que puede resistir viento, sol y agua.

La divertida propuesta se vio esta temporada en los balnearios de la costa y en distintas playas, donde la arena húmeda ayuda a que la estructura sea más firme y no se derrumbe fácilmente.

La idea no requiere mucha preparación: solo arena mojada, un poco de agua y algunos elementos para decorar. Al no utilizar baldes ni moldes, se fomenta una mayor participación de los niños y se convierte en una alternativa más dinámica y apta para todas las edades.

Muñeco de arena. Foto: Pinterest.

Paso a paso para armar un muñeco de arena

Primero, se debe conseguir arena mojada, preferentemente cerca de la orilla, ya que esa textura permite que el muñeco quede bien armado. Si la arena está seca, se puede humedecer con agua hasta lograr una consistencia firme, que será la clave para darle estabilidad.

Luego, se construye en tres partes:

Base : formar una esfera grande y presionarla con fuerza para que quede compacta.

Cuerpo : agregar una esfera más pequeña encima de la base, asegurándose de que esté bien húmeda y firme.

Cabeza: añadir una esfera aún más chica y nivelar bien las uniones.

Para finalizar, se puede decorar con caracoles, anteojos, piedras o cualquier elemento a gusto.

Cómo formar un muñeco de arena. Foto: Pinterest.

Como en el Caribe, pero en Argentina: la playa paradisíaca de arena blanca y agua transparente escondida en la Patagonia

Argentina tiene paisajes únicos que cautivan a los turistas de cualquier parte del mundo. De norte a sur, nuestro país deja a todos boquiabiertos con sus lugares únicos y no es necesario viajar al exterior para encontrarse con playas paradisíacas, ya que en nuestro país hay un paraje bien escondido con playas como las del Caribe.

Se trata de un lugar caracterizado por su belleza natural y por su tranquilidad. Es ideal para ir a desconectarse y disfrutar de sus playas con arena blanca y el paisaje boscoso que lo rodea.

El paraíso argentino. Foto Insgram.

Esta playa se llama Bahía Brava y se encuentra ubicada en Villa La Angostura, Neuquén. Un destino que esconde las maravillas más asombrosas de la naturaleza: montañas, lagos, playas y bosques.

Por la forma de la bahía y las corrientes que se forman, el agua suele ser más cálida que en otras zonas del mismo lago. Además, hay un hermoso muelle de cara al agua turquesa y cristalina, donde se puede navegar.

También hay dos miradores de la península de Quetrihué: Bahía Mansa y Brazo Norte. El lugar se encuentra lleno de restaurantes, sanitarios y paseos de compras.

Bahía Brava. Foto Instagram.

Otro de los atractivos turísticos es la visita obligada al Bosque de Arrayanes. Se puede hacer la visita navegando hasta la punta del Parque Nacional para conocer este lugar. O bien viajar en catamarán hasta la isla Victoria, otra de las bellezas imponentes de la Patagonia.