Descansar y relajarse durante las vacaciones no tiene por qué ser un desafío para el bolsillo. Argentina ofrece una variada oferta y múltiples beneficios para que los adultos de la tercera edad disfruten de un verano increíble sin complicaciones.

Desde la serenidad de las sierras cordobesas hasta la inmensidad del sur patagónico, existen opciones que encajan con todas las preferencias y garantizan experiencias inolvidables. Solos, en pareja o con amigos, estos destinos seducen por igual a quien los visita.

Destinos baratos para jubilados

Tafí del Valle, Tucumán

Esta joya del Norte Grande sigue siendo un refugio de paz. Tafí del Valle invita a sumergirse en un microclima ideal y paisajes que parecen pintados a mano.

Tafí del Valle, Tucumán. Foto: Wikipedia.

Las propuestas más encantadoras consisten en hacer senderismo recorriendo cerros con miradores al hermoso valle que te dejarán boquiabierto, recorrer la ruta del artesano, disfrutar de los exquisitos quesos y salames típicos de la localidad y visitar el Museo Jesuítico La Banda.

Además, la ciudad cuenta con caminatas y visitas a cascadas de montaña como la de los Alisos. Tafí del Valle es un destino imprescindible.

Merlo, San Luis

Merlo, San Luis. Foto: Instagram @merloturismosl

Conocida por sus cristalinos ríos de montaña, Merlo se posiciona en 2026 como el destino predilecto para quienes buscan paz y descanso. Ubicada en el Valle del Conlara, ofrece una conexión total con el entorno.

Paseos por el centro, ferias artesanales y cafés tradicionales conforman el corazón de la propuesta serrana, pero para aquellos que se animen a entrar en lo silvestre de sus montañas, los esperan aguas transparentes, frondosos caminos naturales y postales inolvidables.

Algunos de los recorridos más lindos son de baja exigencia física. Lugares como el Dique Piscu Yaco, Pasos Malos o la Reserva Florofaunística de Rincón del Este permiten caminatas cortas y descansos en contacto directo con el paisaje serrano.

Valle de Uco, Mendoza

Un destino que, por ser reconocido, no deja de enamorar turistas. El Valle de Uco es un plato fuerte del turismo mendocino. La región es cabecera en la producción de vinos Malbec, y es una oportunidad para aprovechar y disfrutar de un buen brebaje que aliviane el alma.

Valle de Uco. Fuente: Turismo Mendoza

Además de las propuestas de enoturismo, es decir, la visita de bodegas para catas y degustaciones de vino, existen otras alternativas fascinantes, como recorrer el Cordón de Plata, conocer el Manzano Histórico y emocionarse con la arquitectura vanguardista de algunos de sus edificios, como la bodega Salentein.

Puerto Madryn, Chubut

La Patagonia mantiene su encanto intacto y Puerto Madryn es mucho más que el avistaje de ballenas. Permite conocer la biodiversidad del sur argentino de una manera única.

Puerto Madryn, Chubut. Foto: Wikipedia.

También se puede recorrer la Península Valdés, visitar el ecocentro y conocer la casa de té galesa en Gaimán. Las caminatas por la costanera y el área natural protegida “El Doradillo” son otras posibilidades para dejarse encantar por la naturaleza, el agua celeste y la característica belleza de la Patagonia.

Villa General Belgrano, Córdoba

La localidad cordobesa destaca por su estética alpina y su arquitectura que remite a poblados europeos. Es un destino perfecto para quienes disfrutan de la gastronomía alemana y las cervecerías artesanales.

El paseo por su avenida principal revela una arquitectura de madera y piedra que hipnotiza la mirada e invita a la fotografía constantemente. También se pueden visitar cerros que brindan vistas panorámicas de las sierras que son un deleite visual.

Villa General Belgrano, Córdoba. Foto: villageneralbelgrano.gob.ar

Recorrer Argentina es una oportunidad para redescubrir la identidad nacional y disfrutar del tiempo libre con la calidad que los adultos mayores merecen. Ya sea que se busque la brisa marina o el aire de montaña, estos destinos garantizan una estadía segura, placentera y accesible. El verano es un momento ideal para preparar la valija y dejarse sorprender por los increíbles escenarios a lo largo y ancho de nuestro país.