Jericoacoara, Brasil. Foto: Unsplash.

Las playas del nordeste de Brasil ofrecen un escenario ideal para relajarte entre arenas blancas, aguas transparentes y un clima cálido que acompaña todo el año.

Esta región cautiva con sus paisajes paradisíacos, donde se mezclan piscinas naturales de tonos turquesa, dunas doradas que cambian con el viento y pintorescos pueblos de pescadores que conservan su esencia y tradición.

Las 5 mejores playas del nordeste de Brasil

1- Jericoacoara (Ceará)

Jericoacoara, Brasil. Foto: Unsplash.

Jericoacoara, conocida como Jeri, mantiene su encanto auténtico con calles de arena donde no circulan autos. Las dunas rodean el pueblo creando un paisaje desértico junto al mar.

La Duna do Pôr do Sol es el lugar perfecto para ver atardeceres espectaculares, mientras que la Pedra Furada, un arco de piedra natural, se convierte en el ícono fotográfico del lugar.

A pocos kilómetros del centro vas a encontrar la Lagoa do Paraíso, una laguna con hamacas dentro del agua y un color turquesa increíble.

2- Praia dos Carneiros (Pernambuco)

Praia dos Carneiros, Brasil. Foto: Unsplash.

Praia dos Carneiros combina cocoteros que llegan casi hasta el agua, arena blanca finísima y un mar calmo de tonalidades verdes y azules.

La Capela de São Benedito, una pequeña iglesia colonial ubicada frente al mar, crea una imagen que parece sacada de un cuento. Las aguas tranquilas son perfectas para nadar, y los arrecifes cercanos forman piscinas naturales durante la marea baja.

En Praia dos Carneiros también podés hacer paseos en catamarán por el río y explorar los manglares.

3- Maragogi (Alagoas)

Maragogi, Brasil. Foto: Unsplash.

Maragogi es famosa por las Galés, piscinas naturales espectaculares formadas entre arrecifes de coral a seis kilómetros de la costa.

Se pueden visitar en excursiones en catamarán durante la marea baja. El agua es tan transparente que podés ver perfectamente el fondo marino mientras nadás rodeado de peces de colores.

Además de las Galés, Maragogi tiene playas hermosas como Praia de Antunes y Praia de São Bento.

4- Pipa (Rio Grande do Norte)

Pipa, Brasil. Foto: Unsplash.

Pipa combina belleza natural con vida nocturna animada. Esta playa está rodeada por acantilados arcillosos que le dan un paisaje único.

La Praia do Amor es el lugar favorito de los surfistas, mientras que la Bahía dos Golfinhos te da la oportunidad de avistar delfines en su hábitat natural.

El centro de Pipa tiene un ambiente bohemio con tiendas de artesanías, restaurantes internacionales y bares con música en vivo. También, podés visitar el Santuario Ecológico de Pipa, un parque natural con senderos.

5- Morro de São Paulo (Bahía)

Morro de São Paulo, Brasil. Foto: Unsplash.

Morro de São Paulo es una isla donde están prohibidos los autos, creando un ambiente único de tranquilidad.

Las playas están numeradas: la primera es perfecta para deportes náuticos, la segunda concentra los bares más animados, la tercera tiene piscinas naturales cuando baja la marea, y la cuarta es extensa y solitaria.

En Morro de São Paulo podés hacer paseos en lancha a las islas vecinas o bucear en los arrecifes cercanos. Los atardeceres desde el Mirador del Faro son espectaculares, con vistas panorámicas de todas las playas.