Desde el lunes 2 de marzo, la estación Tribunales de la línea D de Subte permanecerá cerrada por las obras del Plan de Renovación Integral de Estaciones llevado a cabo por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE). Si bien la obra ya venía avanzando con la estación abierta, ahora necesita cerrarse para poder intervenir los accesos, el vestíbulo, las escaleras y el andén central.

De esta manera, se busca garantizar una mejor circulación y convertir la estación Tribunales en un espacio moderno, ordenado y luminoso, tal como lo hicieron en otras obras de la línea A y B, donde cambiaron la luminaria y mejoraron el acceso al subte.

Subte D estación Tribunales Foto: Buenos Aires Ciudad

Los trabajos a realizar en la estación Tribunales de la línea D de Subte incluyen la impermeabilización, pintura, un nuevo revestimiento metálico en paredes y cielorrasos para prevenir filtraciones. Además, habrá un recambio de pisos, instalaciones de luces, renovación de señalética y señalización braille en pasamanos y pórticos.

Una de las renovaciones más destacadas es la restauración de los murales ubicados en los tímpanos de la estación, que se harán bajo la supervisión de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad y la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

Cuáles son las estaciones que ya fueron renovadas

Línea A

Castro Barros

Lima

Loria

Acoyte

Río de Janeiro

Línea B

Uruguay

Pueyrredón

Pasteur-AMIA

Carlos Gardel

Línea C

San Martín

Línea D

Facultad de Medicina

Agüero

Bulnes

Scalabrini Ortiz

Plaza Italia

Palermo

Línea E

Jujuy

Además, las obras de renovación incluyeron algunos paradores del Premetro. Actualmente, tres estaciones siguen cerradas: Piedras y Congreso (Línea A) y Malabia (Línea B).

El plan continuará en Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E). Además, está en licitación la remodelación de Sáenz Peña, Alberti, Pasco (Línea A) y Dorrego (Línea B).