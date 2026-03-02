Cierra una importante estación de subte de la línea D: desde cuándo será y cuáles son los motivos
Esta estación no estará habilitada de forma temporal. Los usuarios deberán encontrar otras vías de viaje o caminar hasta sus lugares de trabajo.
Desde el lunes 2 de marzo, la estación Tribunales de la línea D de Subte permanecerá cerrada por las obras del Plan de Renovación Integral de Estaciones llevado a cabo por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE). Si bien la obra ya venía avanzando con la estación abierta, ahora necesita cerrarse para poder intervenir los accesos, el vestíbulo, las escaleras y el andén central.
De esta manera, se busca garantizar una mejor circulación y convertir la estación Tribunales en un espacio moderno, ordenado y luminoso, tal como lo hicieron en otras obras de la línea A y B, donde cambiaron la luminaria y mejoraron el acceso al subte.
Los trabajos a realizar en la estación Tribunales de la línea D de Subte incluyen la impermeabilización, pintura, un nuevo revestimiento metálico en paredes y cielorrasos para prevenir filtraciones. Además, habrá un recambio de pisos, instalaciones de luces, renovación de señalética y señalización braille en pasamanos y pórticos.
Una de las renovaciones más destacadas es la restauración de los murales ubicados en los tímpanos de la estación, que se harán bajo la supervisión de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad y la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.
Cuáles son las estaciones que ya fueron renovadas
Línea A
- Castro Barros
- Lima
- Loria
- Acoyte
- Río de Janeiro
Línea B
- Uruguay
- Pueyrredón
- Pasteur-AMIA
- Carlos Gardel
Línea C
- San Martín
Línea D
- Facultad de Medicina
- Agüero
- Bulnes
- Scalabrini Ortiz
- Plaza Italia
- Palermo
Línea E
- Jujuy
Además, las obras de renovación incluyeron algunos paradores del Premetro. Actualmente, tres estaciones siguen cerradas: Piedras y Congreso (Línea A) y Malabia (Línea B).
El plan continuará en Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E). Además, está en licitación la remodelación de Sáenz Peña, Alberti, Pasco (Línea A) y Dorrego (Línea B).