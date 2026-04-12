La estación que "borró" a un inglés Foto: Foto generada con IA Canal 26

El subte de Buenos Aires no es solo un medio de transporte: es un archivo vivo de la historia argentina. Bajo tierra conviven murales centenarios, túneles que resistieron gobiernos y estaciones que cambiaron de identidad según el clima político de cada época. Entre ellas, hay una que guarda un dato revelador: modificó su nombre más de una vez y, en ese proceso, eliminó un apellido inglés que alguna vez formó parte oficial de su historia.

La estación en cuestión es Scalabrini Ortiz, ubicada sobre la Línea D. Sin embargo, ese nombre no siempre estuvo allí. Durante décadas, los pasajeros descendieron en una parada que llevaba un apellido de origen británico, en una ciudad que, durante buena parte del siglo XX, convivió con la fuerte influencia económica y cultural del Reino Unido.

Cuando Buenos Aires miraba a Europa

Al inaugurarse en 1939, la estación se llamó Canning, en homenaje a George Canning, un político británico del siglo XIX vinculado al reconocimiento de las independencias latinoamericanas. No era un caso aislado. La Buenos Aires de entonces rendía tributo a figuras extranjeras, especialmente europeas, como parte de su identidad cosmopolita.

El nombre Canning no generaba polémica en esos años. Al contrario, reflejaba una Argentina abierta al mundo, con una elite dirigente que admiraba los modelos políticos, urbanos y económicos del Viejo Continente. Pero el paso del tiempo fue modificando esa mirada.

George Canning Foto: Archivo

El cambio de época y el cambio de nombre

Con el avance del siglo XX, el país comenzó a revisar su relato histórico. Las figuras extranjeras fueron quedando en segundo plano y se abrió paso una revalorización de los pensadores nacionales, especialmente aquellos que habían cuestionado el modelo dependiente y la influencia extranjera sobre América Latina.

Fue en ese contexto que, en 1974, la estación cambió oficialmente su nombre por Scalabrini Ortiz, en homenaje al intelectual argentino Raúl Scalabrini Ortiz, uno de los mayores críticos del imperialismo económico y del rol británico en los ferrocarriles argentinos.

El cambio no fue casual ni meramente simbólico: borrar el apellido inglés y reemplazarlo por el de un pensador nacional era un gesto político contundente. Bajo tierra, el subte también tomaba posición.

Más que un cartel: una disputa de sentidos

Hoy, miles de personas pasan por la estación Scalabrini Ortiz sin saber que, durante décadas, ese lugar rindió homenaje a una figura extranjera. El reemplazo del nombre no solo modificó los mapas y la señalización: reescribió la memoria urbana.

Este tipo de cambios no son excepcionales en Buenos Aires. Calles, plazas y estaciones han sido rebautizadas en distintos momentos históricos para reflejar nuevos valores, gobiernos o climas sociales. Pero el caso de Scalabrini Ortiz es especialmente significativo porque expone una tensión profunda: ¿a quién decide honrar una sociedad y por qué?

El cartel aún se puede ver en la estación Malabia Foto: Archivo

El subte como espejo de la Argentina

Caminar por el subte porteño es recorrer distintas capas del país. Hay estaciones que conservan nombres de próceres, otras de batallas, algunas de barrios y unas pocas que hablan de disputas ideológicas silenciosas, como esta.

El cambio de Canning a Scalabrini Ortiz no fue solo una cuestión administrativa. Representó una transformación en la forma de contar la historia argentina: pasar de admirar figuras externas a reivindicar voces propias que denunciaron la dependencia económica y cultural.

Estación Scalabrini Ortiz Foto: Archivo

Una historia que sigue viajando todos los días

Cada vez que una formación de la Línea D se detiene en Scalabrini Ortiz, esa historia vuelve a activarse, aunque no todos lo sepan. En los túneles, en los nombres y en los silencios, el subte sigue contando quiénes fuimos y quiénes elegimos ser.

Porque en Buenos Aires, incluso bajo tierra, la historia nunca queda quieta.