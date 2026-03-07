Se decretó feriado para el lunes 9 de marzo:

Luego del descanso extendido por Carnaval y mientras muchos argentinos esperan los próximos fines de semana largos por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y Semana Santa, un grupo específico de trabajadores podrá disfrutar de un nuevo asueto que extenderá el descanso a tres días consecutivos.

Se trata de un feriado local que se celebrará el lunes 9 de marzo de 2026, lo que permitirá a algunos habitantes contar con un nuevo fin de semana largo en el inicio del tercer mes del año. El beneficio no será a nivel nacional, sino que alcanzará únicamente a trabajadores de una localidad de la Provincia de Buenos Aires.

La medida generará un receso adicional justo en un momento del calendario en el que muchas personas aún buscan aprovechar los últimos días cálidos antes de la llegada del otoño. Por ese motivo, el descanso podría convertirse en una oportunidad ideal para realizar una breve escapada.

¿Dónde será feriado el lunes 9 de marzo?

El feriado del lunes 9 de marzo se aplicará en la localidad de Azopardo, perteneciente al partido de Puan.

El asueto se debe a la conmemoración del aniversario fundacional de esta localidad. La fecha central de la celebración cae el domingo 8 de marzo, por lo que el descanso se trasladará al día siguiente para permitir una jornada no laborable y generar un fin de semana largo de tres días.

Este tipo de feriados locales es habitual en distintos municipios de la provincia, donde se decretan jornadas de descanso para celebrar aniversarios o festividades patronales.

¿Quiénes podrán aprovechar el nuevo fin de semana largo?

El feriado alcanzará principalmente a los trabajadores del sector público que desempeñan tareas en la localidad.

En tanto, para el sector privado se tratará de una jornada no laborable optativa, lo que significa que cada empleador podrá decidir si concede o no el día libre a sus empleados.

De esta manera, muchos habitantes de la zona podrán contar con un descanso adicional entre el sábado 7 y el lunes 9 de marzo, generando un fin de semana largo de tres días.

