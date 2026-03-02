Feriados en marzo Foto: Foto generada con IA

El mes de marzo de 2026 llegará con la primera gran oportunidad del año para disfrutar un descanso extendido. Esto se debe a la combinación entre un feriado nacional inamovible, el del martes 24 de marzo, y un día no laborable con fines turísticos, fijado para el lunes 23 de marzo, lo que dará lugar a un fin de semana largo de cuatro días. Esta medida fue dispuesta por el Gobierno nacional como parte del calendario oficial que busca promover el turismo interno y favorecer la planificación de actividades familiares y recreativas.

El motivo del feriado del 24 de marzo

Cada año, el 24 de marzo se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una jornada dedicada a recordar a las víctimas de la última dictadura cívico-militar iniciada en 1976. Es un feriado nacional inamovible, lo que significa que no se traslada y que, según la Ley de Contrato de Trabajo, quienes deban trabajar ese día deben cobrar el doble de una jornada habitual.

Para 2026, esta fecha caerá un martes, lo que genera un escenario propicio para extender el descanso mediante un día extra que favorezca la movilidad turística.

Por qué el lunes 23 será no laborable

Con el objetivo de conformar un fin de semana largo, el Gobierno dispuso que el lunes 23 de marzo sea un día no laborable con fines turísticos. Esta categoría es distinta a un feriado nacional: en el sector privado, la decisión de otorgarlo libre depende de cada empleador. En cambio, en la administración pública suele aplicarse como jornada no laboral.

El criterio para establecer estos días forma parte de las facultades del Poder Ejecutivo contempladas en la Ley N.º 27.399, que permite incorporar fechas destinadas a promover el turismo en momentos estratégicos del año. En este caso, la medida crea un descanso de cuatro días consecutivos, desde el sábado 21 hasta el martes 24.

El 23 de febrerohabrá descanso extra Foto: Foto generada con IA

Quiénes podrán disfrutar el fin de semana largo

Aunque la combinación de fechas crea un “finde XL”, no todas las personas podrán aprovecharlo de la misma manera:

Empleados públicos: generalmente tienen el lunes 23 como día no laborable.

Trabajadores del sector privado: dependerá de lo que disponga cada empresa o convenio. Si la empresa decide trabajar, la jornada se paga de manera habitual (a diferencia del feriado del martes 24, que se paga doble).

Servicios esenciales: salud, transporte, seguridad y otros pueden tener esquemas especiales o guardias.

Calendario. Foto: Wikimedia Commons

Impacto en el turismo y la economía

Los fines de semana largos suelen generar un movimiento económico importante, especialmente en hotelería, gastronomía y transporte. La resolución que incluye al lunes 23 como día no laborable busca precisamente estimular estos sectores, favoreciendo escapadas cortas y actividades recreativas en todo el país.