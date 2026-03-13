Canal 26
viernes, 13 de marzo de 2026, 13:50
Entre sus beneficios, el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) cuenta con una cobertura integral y prestaciones preferenciales para los Veteranos de la Guerra de Malvinas y su grupo familiar, priorizando su bienestar con atención médica exclusiva y de calidad.

La medida nació en 2005 a través de la Resolución 191/05, mediante la cual la obra social se encargó de mejorar y ampliar la cobertura de las prestaciones médico-asistenciales y de apoyo social, así como también la creación de actividades preventivas para mejorar la calidad de vida de este grupo poblacional.

En tanto, la Resolución 393/DE amplió la red de prestadores para que los veteranos y su grupo familiar (también familiares de soldados caídos) puedan acceder a las prestaciones de todos los niveles de atención en todo el territorio nacional, con independencia de su lugar de residencia.

PAMI: ¿cuáles son los beneficios exclusivos que ofrece a Veteranos de la Guerra de Malvinas?

Entre los beneficios exclusivos que PAMI ofrece a los Veteranos de la Guerra de Malvinas se encuentran:

  • Cartilla médica exclusiva: acceso a prestadores según la zona de residencia.
  • Credencial digital exclusiva: permite realizar trámites y gestiones de manera más ágil.
  • Atención prioritaria: número de atención preferencial en agencias.
  • Consultas y tratamientos: incluye especialidades, diagnósticos y prácticas.
  • Internación: clínica, obstétrica, quirúrgica, de urgencia y programada.
  • Programa Nacional Odontológico: cobertura completa en odontología, considerada la mejor del sistema de salud argentino para veteranos.
  • Programa de Fortalecimiento de Veteranos: subsidios a centros de veteranos.
  • Programa de Turismo: actividades recreativas y de esparcimiento.
  • Cobertura al 100% en los medicamentos, incluidos tratamientos especiales.
  • Medicamentos especiales: cobertura total para tratamientos complejos (ej. VIH, hepatitis B y C, trasplantes, trastornos hematopoyéticos, artritis reumatoidea).
  • Subsidio social por razones sociales: los veteranos no están sujetos a los requisitos económicos habituales para acceder al 100% de cobertura en medicamentos, pero deben realizar el trámite.
Paso a paso: ¿cómo acceder a estos beneficios de PAMI?

Pueden acceder a estos beneficios:

  • Veteranos de la Guerra de Malvinas.
  • Cónyuges, convivientes e hijos, menores a cargo o con discapacidad, según la normativa vigente.
  • Familiares de veteranos caídos.

Para realizar la afiliación, se debe:

Reunir la documentación necesaria

  • DNI actualizado
  • Último recibo de cobro de la pensión
  • Certificado de Veterano de Guerra emitido por la fuerza correspondiente y certificado por el Ministerio de Defensa
  • CODEM (Comprobante de Empadronamiento) emitido por ANSES

En tanto, existen dos canales de acceso para realizar el trámite

  • Trámite Web: se puede iniciar la afiliación de manera online a través del sitio oficial de PAMI - Quiero Afiliarme
  • Presencial: acercándose a la agencia o UGL (Unidad de Gestión Local) más cercana al domicilio, preferentemente con turno previo para agilizar la atención

Debido a la sensibilidad del tema de la cobertura de medicamentos y los cambios normativos que pueden ocurrir, se recomienda consultar la información más reciente y detallada directamente en el sitio web oficial de PAMI.