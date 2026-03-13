Veteranos de la Guerra de Malvinas. Foto: NA

Entre sus beneficios, el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) cuenta con una cobertura integral y prestaciones preferenciales para los Veteranos de la Guerra de Malvinas y su grupo familiar, priorizando su bienestar con atención médica exclusiva y de calidad.

La medida nació en 2005 a través de la Resolución 191/05, mediante la cual la obra social se encargó de mejorar y ampliar la cobertura de las prestaciones médico-asistenciales y de apoyo social, así como también la creación de actividades preventivas para mejorar la calidad de vida de este grupo poblacional.

Veteranos de la Guerra de Malvinas. Foto: NA

En tanto, la Resolución 393/DE amplió la red de prestadores para que los veteranos y su grupo familiar (también familiares de soldados caídos) puedan acceder a las prestaciones de todos los niveles de atención en todo el territorio nacional, con independencia de su lugar de residencia.

PAMI: ¿cuáles son los beneficios exclusivos que ofrece a Veteranos de la Guerra de Malvinas?

Entre los beneficios exclusivos que PAMI ofrece a los Veteranos de la Guerra de Malvinas se encuentran:

Cartilla médica exclusiva : acceso a prestadores según la zona de residencia.

Credencial digital exclusiva : permite realizar trámites y gestiones de manera más ágil.

Atención prioritaria : número de atención preferencial en agencias.

Consultas y tratamientos : incluye especialidades, diagnósticos y prácticas.

Internación : clínica, obstétrica, quirúrgica, de urgencia y programada.

Programa Nacional Odontológico : cobertura completa en odontología, considerada la mejor del sistema de salud argentino para veteranos.

Programa de Fortalecimiento de Veteranos : subsidios a centros de veteranos.

Programa de Turismo : actividades recreativas y de esparcimiento.

Cobertura al 100% en los medicamentos, incluidos tratamientos especiales.

Medicamentos especiales : cobertura total para tratamientos complejos (ej. VIH, hepatitis B y C, trasplantes, trastornos hematopoyéticos, artritis reumatoidea).

Subsidio social por razones sociales: los veteranos no están sujetos a los requisitos económicos habituales para acceder al 100% de cobertura en medicamentos, pero deben realizar el trámite.

Beneficios de PAMI para Veteranos de la Guerra de Malvinas. Foto: PAMI

Paso a paso: ¿cómo acceder a estos beneficios de PAMI?

Pueden acceder a estos beneficios:

Veteranos de la Guerra de Malvinas.

Cónyuges, convivientes e hijos, menores a cargo o con discapacidad, según la normativa vigente.

Familiares de veteranos caídos.

Para realizar la afiliación, se debe:

Reunir la documentación necesaria

DNI actualizado

Último recibo de cobro de la pensión

Certificado de Veterano de Guerra emitido por la fuerza correspondiente y certificado por el Ministerio de Defensa

CODEM (Comprobante de Empadronamiento) emitido por ANSES

En tanto, existen dos canales de acceso para realizar el trámite

Trámite Web : se puede iniciar la afiliación de manera online a través del sitio oficial de : se puede iniciar la afiliación de manera online a través del sitio oficial de PAMI - Quiero Afiliarme

Presencial: acercándose a la agencia o UGL (Unidad de Gestión Local) más cercana al domicilio, preferentemente con turno previo para agilizar la atención

Debido a la sensibilidad del tema de la cobertura de medicamentos y los cambios normativos que pueden ocurrir, se recomienda consultar la información más reciente y detallada directamente en el sitio web oficial de PAMI.