Beneficios PAMI: así funciona la cartilla exclusiva para Veteranos de la Guerra de Malvinas
Entre sus beneficios, el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) cuenta con una cobertura integral y prestaciones preferenciales para los Veteranos de la Guerra de Malvinas y su grupo familiar, priorizando su bienestar con atención médica exclusiva y de calidad.
La medida nació en 2005 a través de la Resolución 191/05, mediante la cual la obra social se encargó de mejorar y ampliar la cobertura de las prestaciones médico-asistenciales y de apoyo social, así como también la creación de actividades preventivas para mejorar la calidad de vida de este grupo poblacional.
En tanto, la Resolución 393/DE amplió la red de prestadores para que los veteranos y su grupo familiar (también familiares de soldados caídos) puedan acceder a las prestaciones de todos los niveles de atención en todo el territorio nacional, con independencia de su lugar de residencia.
PAMI: ¿cuáles son los beneficios exclusivos que ofrece a Veteranos de la Guerra de Malvinas?
Entre los beneficios exclusivos que PAMI ofrece a los Veteranos de la Guerra de Malvinas se encuentran:
- Cartilla médica exclusiva: acceso a prestadores según la zona de residencia.
- Credencial digital exclusiva: permite realizar trámites y gestiones de manera más ágil.
- Atención prioritaria: número de atención preferencial en agencias.
- Consultas y tratamientos: incluye especialidades, diagnósticos y prácticas.
- Internación: clínica, obstétrica, quirúrgica, de urgencia y programada.
- Programa Nacional Odontológico: cobertura completa en odontología, considerada la mejor del sistema de salud argentino para veteranos.
- Programa de Fortalecimiento de Veteranos: subsidios a centros de veteranos.
- Programa de Turismo: actividades recreativas y de esparcimiento.
- Cobertura al 100% en los medicamentos, incluidos tratamientos especiales.
- Medicamentos especiales: cobertura total para tratamientos complejos (ej. VIH, hepatitis B y C, trasplantes, trastornos hematopoyéticos, artritis reumatoidea).
- Subsidio social por razones sociales: los veteranos no están sujetos a los requisitos económicos habituales para acceder al 100% de cobertura en medicamentos, pero deben realizar el trámite.
Paso a paso: ¿cómo acceder a estos beneficios de PAMI?
Pueden acceder a estos beneficios:
- Veteranos de la Guerra de Malvinas.
- Cónyuges, convivientes e hijos, menores a cargo o con discapacidad, según la normativa vigente.
- Familiares de veteranos caídos.
Para realizar la afiliación, se debe:
Reunir la documentación necesaria
- DNI actualizado
- Último recibo de cobro de la pensión
- Certificado de Veterano de Guerra emitido por la fuerza correspondiente y certificado por el Ministerio de Defensa
- CODEM (Comprobante de Empadronamiento) emitido por ANSES
En tanto, existen dos canales de acceso para realizar el trámite
- Trámite Web: se puede iniciar la afiliación de manera online a través del sitio oficial de PAMI - Quiero Afiliarme
- Presencial: acercándose a la agencia o UGL (Unidad de Gestión Local) más cercana al domicilio, preferentemente con turno previo para agilizar la atención
Debido a la sensibilidad del tema de la cobertura de medicamentos y los cambios normativos que pueden ocurrir, se recomienda consultar la información más reciente y detallada directamente en el sitio web oficial de PAMI.