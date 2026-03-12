Medicación para jubilados Foto: Foto generada con IA

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) continúa con su entrega gratuita de medicamentos para patologías crónicas y complejas o de alto costo económico, pero tendrá un nuevo esquema de bonificación de remedios comunes con requisitos endurecidos para los cuales ofrece entre un 40 y 80%.

Además, aquellos que no presenten recursos para pagarlos pueden solicitar el Subsidio por Razones Sociales para obtener la gratuidad total luego de una evaluación socioeconómica del organismo.

Cuáles son los requisitos para la bonificación del 100%

Los requisitos para acceder a la bonificación del 100% son los siguientes:

Los ingresos mensuales de la persona que solicite el beneficio deben ser menores a 1,5 haberes previsionales mínimos . En el caso de convivir con alguien con Certificado Único de Discapacidad ( CUD ), el tope sube a tres haberes mínimos.

El solicitante del subsidio no puede estar afiliado de manera simultánea a una obra social o medicina prepaga.

El afiliado que solicita el beneficio no puede ser propietario de más de un inmueble, ni tener aeronaves o embarcaciones de lujo. En sintonía, tampoco puede tener un automóvil de una antigüedad menor a los diez años. La única excepción en este caso es que en el mismo hogar resida una persona con CUD.

Cómo tramitar el subsidio total del PAMI

Ingresar a la web oficial de PAMI: pami.org.ar. En el apartado “Medicamentos” de la sección de “Trámites Web”, buscar la opción que diga “Medicamentos sin cargo por subsidio social”. Completar el formulario online. Se debe seleccionar el motivo de la solicitud y cargar datos personales: información sobre la situación económica y los datos médicos (como la receta o indicación). Esperar la evaluación: PAMI revisar tu solicitud para constatar que se cumplen con las condiciones. Retirar tus medicamentos: una vez que el subsidio sea aprobado, se podrán retirar los medicamentos prescritos sin costo alguno en la farmacia que indique el sistema.

Qué remedios gratuitos entrega el PAMI

Entre los remedios gratuitos se encuentran: