Javier Milei en la Yeshiva University. Foto: REUTERS

Javier Milei utilizó sus redes sociales en medio de su desembarco a España para participar del Foro Económico de Madrid este sábado 14 de marzo por la tarde. El presidente argentino compartió un video en Twitter de un robot sirviendo café en un shopping, celebró el avance tecnológico y realizó una fuerte crítica a sindicatos, oposición y organizaciones que defienden a los trabajadores.

“Hay que tener cuidado que no llegue a pasar cualquiera de los ludditas locales y su odio al progreso. Los brutos e ignorantes que dicen estar consternados por el trabajo pero que rechazan modernizar el mercado laboral van a empezar a llorar industria nacional y empleo”, lanzó en primera instancia.

"El progreso técnico desplaza a las actividades menos eficientes con bienes de mejor calidad a un menor precio. Ese ahorro permite destinar recursos a sector más productivos y con ello el trabajo se mueve a nuevos sectores y con mayor paga“, sostuvo Milei. ”Resultado: mayores salarios, precios más bajos, mayor cantidad de bienes disponibles y mayor consumo tanto de bienes presentes como futuros“, añadió.

El comentario se dio en un contexto marcado por la tensión con los empresarios industriales chicos y grandes de Argentina y la reciente promulgación de la Reforma Laboral tras su sanción en el Congreso. "Advertencia: cuidado con demagogos y nacionalistas de pacotilla que en nombre de defender el empleo y la industria nacional intentan esconder la corrupción de los políticos dando protección a ‘empresaurios’ ladrones y prebendarios. Cuyo resultado es menores salarios, mayores precios, menor consumo y oferta limitada de productos. Obviamente esto también aumenta la pobreza. Evidencia: 100 años de historia argentina", concluyó el presidente.

Milei, durante su participación en el Madrid Economic Forum Foto: REUTERS

La reflexión causó todo tipo de reacciones en el arco político y en distintos sectores de la sociedad por su carácter crítico y en un marco sensible para empresas y trabajadores, ya que la actividad económica está en uno de los momentos más delicados con el rubro textil como el más golpeado.

Javier Milei inauguró la “Argentina Week” en EEUU y volvió a cargar contra Rocca y Madanes: “Aquellos que defienden la industria nacional son unos chorros”

Javier Milei brindó un discurso en la apertura de la “Argentina Week”, un evento destinado a atraer inversores al país y que contó con la presencia de empresarios como Jamie Dimon, CEO del JP Morgan. El presidente estuvo acompañado de su comitiva y un grupo de diez gobernadores aliados y cargó contra Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla en medio de la tensión con los empresarios industriales incrementada durante las últimas semanas.

“Tenemos como objetivo hacer de la Argentina el país más libre del mundo, pero la forma de alcanzar los objetivos que les planteo a cada uno de mis ministros es que no todos los instrumentos de política son aceptables. Es decir, hay restricciones morales. Cuando uno hace lo que es justo, la economía prospera. Sin embargo, cuando uno por conseguir algún resultado de corto plazo aplica medidas que son injustas, eso tarde o temprano termina mal”, sostuvo.

Javier Milei en la "Argentina Week". Foto: Presidencia

Al referirse a sus disputas recientes, sostuvo: “Todos saben que en las últimas semanas tuve confrontaciones abiertas con Rocca, con Madanes Quintanilla y con el sector textil. Como nadie me puso una cara visible no los puedo atacar de manera directa, pero sí puedo decir que los otros dos son empresarios prebendarios. Quizás Rocca y Madanes Quintanilla, en connivencia con políticos ladrones, atacaron a los argentinos durante muchos años, pero se terminó. Se terminó esto, se terminó la Argentina corrupta”.

“Si la consecuencia del sistema es una barrera comercial, eso es un robo. Ese robo solamente puede ocurrir porque lo permite la violencia del Estado. Consecuentemente, no lo hace gratis ¿Acaso se creen que en el Estado hay ángeles?”, soltó Milei, quien durante su discurso, consideró que “los que defienden la industria nacional son unos chorros”.