Crisis en supermercados: se confirma el cierre de tres grandes cadenas en todo el país

La baja sostenida en las ventas y el aumento de costos empujan a las principales cadenas a cerrar locales y reducir personal. Tres reconocidas empresas llevan adelante medidas de ajuste

Inflación en supermercados. Foto: NA

La caída en el consumo golpea a tres grandes cadenas de supermercados que anunciaron un proceso de ajuste de cara al futuro. Ya se ven los efectos de las repercusiones con cierre de locales, despidos y una mayor concentración de operaciones.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las ventas en supermercados descendieron 0,2 puntos porcentuales a nivel intermensual, una tendencia que se está volviendo constante en los últimos seis meses.

Por otro lado, las ventas mayoristas “se contrajeron un 5,2% y extienden su racha negativa”, indicó el organismo estatal, que remarcó también que el nicho alcanzó su peor caída en la última medición.

En este contexto de crisis y contracción económica, tres supermercados mayoristas muy populares anunciaron el cierre de diferentes sucursales a lo largo del país. Las firmas son: Vea, Yaguar y Caromar.

Supermercado Vea, propiedad de Cencosud. Foto: Archivo.

La cadena de supermercados oriunda de Mendoza, Vea, es una de las principales testigos del achique. Anunció el cierre de varias sucursales a lo largo y ancho de todo el país, especialmente en zonas donde los costos de alquiler superaron la capacidad de venta del local.

Sin embargo, desde la compañía priorizan analizar caso por caso y solo desprenderse de puntos de venta con bajo flujo de clientes o alquileres “imposibles de sostener”. Tanto especialistas económicos como gremios del sector coinciden en que el movimiento es síntoma de un escenario en el que la debacle del consumo golpea, no solo a los consumidores, sino también a los supermercadistas.

Yaguar, empresa propia del mercado mayorista, también comenzó a evaluar ajustes en su presencia. Una de las medidas más fuertes, y que más damnificados dejó, fue el cierre de la sucursal en Bahía Blanca, que fue abrupto y dejó a decenas de empleados sin trabajo.

Supermercado el Yaguar. Foto: Facebook.

La empresa habría argumentado una fuerte baja en las ventas y dificultades logísticas vinculadas a los accesos a la ciudad, afectados por la paralización de obras públicas, explicaron los representantes sindicales. La sumatoria de factores negativos confluyó en el cierre de la sucursal, tras varios meses de operar en números rojos.

Las acciones de la empresa Caromar terminaron por encender las alarmas de los involucrados en el sector. La cadena, que ofrece productos al por mayor y al por menor, cerró locales en centros urbanos como Mar del Plata y San Justo, durante el mes de diciembre, lo cual derivó en la pérdida de casi 80 puestos de trabajo.

Según fuentes internas, no sería un hecho aislado: Caromar analiza ejecutar el cierre de, al menos, otras cuatro sucursales, entre las que algunas ubicadas en Rosario y en el conurbano bonaerense podrían verse afectadas.

Los empleados de la empresa reclamando por sus derechos vulnerados Foto: @vasquezmariomdp

Las predicciones para 2026

Consultoras, gremios y empresas coinciden en un punto clave: el consumo debe dar señales de recuperación para que los cierres no se sigan propagando. De no concretarse la mejora, tanto mayoristas como minoristas evalúan achicar su presencia en el territorio, renegociar alquileres o aplicar otras formas de ajuste que los conviertan en negocios más rentables.