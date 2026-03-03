Baja la persiana uno de los supermercados más queridos Foto: redes

El comercio minorista colombiano vive uno de los cambios más profundos de las últimas décadas: la salida definitiva de Supermercados Colsubsidio, una cadena que durante años formó parte de la rutina de miles de hogares. El anuncio sorprendió a consumidores, comerciantes y trabajadores, quienes vieron cómo más de 100 locales bajaron sus persianas entre 2024 y 2025, marcando el fin de una era en el retail del país.

La cadena, que llegó a operar más de 160 tiendas a nivel nacional, enfrentó un deterioro progresivo en su modelo de negocio. Según la organización, el cierre responde a una estrategia de reestructuración que prioriza otros servicios como salud, educación y recreación, áreas centrales de la misión de la Caja de Compensación Familiar Colsubsidio. Ante un mercado cada vez más competido y con un crecimiento agresivo de las cadenas de bajo costo, la operación comercial dejó de ser sostenible.

El fenómeno no solo impactó a los consumidores que valoraban sus precios, beneficios y programas de fidelidad, sino también a miles de trabajadores que dependían directamente de los supermercados como fuente de ingreso. En numerosos barrios, los clientes se encontraron con estanterías vacías y anuncios de cierre definitivo, reflejo de un cambio estructural en el comercio colombiano.

Uno de los cierres más simbólicos fue el del supermercado ubicado en la calle 26 de Bogotá, un punto emblemático frente a la estación de TransMilenio Centro Memoria. Aunque el local dejó de operar, Colsubsidio mantuvo la presencia en la zona al trasladar la droguería a un punto cercano, asegurando la continuidad del servicio.

Baja la persiana uno de los supermercados más queridos Foto: redes

La transformación del sector también se vio acelerada por el avance de las cadenas de bajo costo como D1 y Ara, cuyo modelo eficiente de operación y precios competitivos ha modificado el comportamiento de compra en todo el país. Este nuevo ecosistema obligó a muchos competidores tradicionales a replantear sus estrategias o, como en el caso de Colsubsidio, retirarse del retail.

Sin embargo, la salida del negocio de supermercados no implica el abandono de los espacios físicos. Colsubsidio anunció la creación de Bloc Colsubsidio, centros de bienestar multifuncionales que ocuparán los inmuebles donde antes operaban los supermercados. Estos complejos ofrecerán servicios deportivos, zonas infantiles, coworking y actividades recreativas, alineándose con la visión social de la entidad y dando un nuevo uso comunitario a las instalaciones existentes.

A pesar del impacto emocional y económico para los clientes habituales, la organización asegura que seguirá operando en sectores esenciales: salud, educación, subsidios y droguerías, manteniendo su compromiso con el bienestar social. El cierre, aunque doloroso, forma parte de una estrategia más amplia para garantizar sostenibilidad y fortalecer los servicios que generan mayor impacto en los afiliados.

El adiós a Supermercados Colsubsidio marca un antes y un después en la historia del consumo en Colombia. Su partida deja preguntas sobre el futuro del retail tradicional, pero también abre la puerta a nuevos modelos de servicio y a una transformación que ya está redefiniendo cómo compran, consumen y viven los colombianos.