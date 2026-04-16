Guarda la memoria íntima de Jorge Luis Borges Foto: Foto generada con IA Canal 26

A pocos kilómetros del ruido porteño, existe un rincón donde la literatura argentina respira en voz baja. En Adrogué, partido de Almirante Brown, se encuentra la Casa Borges, el antiguo refugio familiar de Jorge Luis Borges que hoy funciona como museo y se convirtió en una escapada cultural imperdible para quienes viven en la Ciudad de Buenos Aires.

Dónde queda Casa Borges y cómo llegar en tren desde CABA

Llegar es sencillo y accesible: desde Plaza Constitución se toma el tren de la Línea Roca con destino a Adrogué. El viaje dura aproximadamente 40 minutos y, desde la estación, el museo se encuentra a pocas cuadras, en una zona arbolada que conserva el encanto de principios del siglo XX. Es una combinación perfecta para una salida de fin de semana: historia, literatura y paseo urbano sin necesidad de auto.

Pero lo que vuelve especial a la Casa Borges no es solo su ubicación estratégica, sino el peso simbólico que guarda entre sus paredes.

De hogar familiar a museo: la historia de la familia Borges en Adrogué

Adrogué fue mucho más que un destino ocasional para los Borges. A fines del siglo XIX y comienzos del XX, la familia del escritor solía pasar largas temporadas allí, buscando aire puro, calma y distancia del ritmo agitado de Buenos Aires. En ese contexto, Jorge Luis Borges encontró en esta casa un espacio de formación íntima, donde comenzaron a gestarse su pasión por la lectura, los laberintos conceptuales y la memoria como territorio literario.

Podés descubrir murales, fotos y recuerdos que siguen dialogando con su obra Foto: Wikipedia

El propio Borges evocó en múltiples textos su relación con el sur del conurbano, especialmente con Adrogué y sus calles tranquilas. Ese paisaje suburbano, atravesado por bibliotecas imaginarias y tardes de introspección, quedó indeleblemente marcado en su obra.

Con el paso del tiempo, la casa dejó de ser vivienda familiar, pero su valor patrimonial creció. Gracias a iniciativas culturales y al interés de la comunidad, el lugar fue recuperado y transformado en museo, con el objetivo de preservar la memoria del escritor y acercarla a nuevas generaciones. Hoy, la Casa Borges es un punto de referencia para lectores, estudiantes y turistas que buscan entender al autor más allá de sus libros.

A metros del tren y lejos del ruido porteño, está la Casa Borges en Adrogué Foto: Almirante Brown

Qué ver en el Museo Casa Borges: murales, fotos y recuerdos del célebre escritor

Visitar el Museo Casa Borges es entrar en una experiencia íntima y sensorial. A diferencia de otros espacios museísticos más solemnes, aquí el recorrido es cercano y humano, pensado para conectarse con la vida cotidiana del escritor.

Entre los principales atractivos se destacan:

Murales artísticos inspirados en la obra de Borges, que dialogan con sus obsesiones literarias: el tiempo, los espejos, el infinito y los laberintos.

Fotografías históricas de la familia Borges y de la Argentina de comienzos del siglo pasado, que ayudan a contextualizar su infancia y juventud.

Objetos personales, documentos y ediciones que permiten reconstruir su universo intelectual.

Espacios de lectura y actividades culturales, donde suelen realizarse charlas, talleres y visitas guiadas.

Una casa museo en memoria de Borgesc Foto: Instituto Cultural de la Provincia

El museo no solo apunta a los fanáticos del autor de Ficciones, sino también a quienes desean una experiencia cultural distinta, accesible y profundamente argentina. La Casa Borges logra algo poco común: convertir la literatura en un espacio físico, caminable y emocional.

Un viaje corto para encontrarse con la historia

En tiempos de escapadas rápidas y turismo exprés, la Casa Borges ofrece una alternativa con contenido, memoria y sentido. Llegar en tren desde CABA, recorrer sus salas y volver el mismo día convierte a este museo en una joya del conurbano sur que merece ser redescubierta.

Borges escribió sobre el tiempo y el destino como si fueran círculos. Quizás por eso, volver a la casa donde todo empezó es también una forma de cerrar –y reabrir– ese círculo.