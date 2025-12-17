El pueblito bonaerense lleno de magia e historia: cautivó a un presidente y Borges fue bibliotecario en un castillo

Lejos del bullicio porteño, este lugar reúne naturaleza, relax e historia. Cómo llegar a este rincón “secreto”.

El Paraíso Foto: Instagram @turismopba

A un poco más de horas de la Ciudad de Buenos Aires emerge un pueblo que mezcla lo mejor de dos mundos: naturaleza e historia. Si bien se habla poco de este lugar, ubicado en el partido de Ramallo, es un sitio que cautivó a las personalidades más destacadas de la cultura argentina, cuyo origen se remonta al siglo XIX. Conocé El Paraíso.

El 21 de octubre de 1881, la empresa Engels vendió todo el terreno que el Gobernador Bruno Mauricio de Zabala había otorgado en concesión al Capitán Francisco Gutiérrez. Estas tierras fueron adquiridas por Mariano Unzué y, en 1889, fueron heredadas por María de los Remedios Unzué de Alvear.

Jorge Luis Borges

El pueblo, denominado El paraíso, comenzó a desarrollarse en torno a la actividad ferroviaria, que inicio el 1 de febrero de 1886. Fue después de la instalación de la estación que comenzaron a establecerse los primeros comercios. Este rincón de la provincia fue refugio de grandes figuras como Jorge Luis Borges, Leopoldo Lugones y Bartolomé Mitre. Entre estancias históricas, capillas neoclásicas y viejos almacenes combina su historia con naturaleza.

La estancia donde Borges fue bibliotecario

El Paraíso se destacó como un espacio cultural ya que varias personalidades de la historia lo visitaron en múltiples ocasiones.

Estos personajes destacados se reunían en las estancias “El Castillo” del poeta gauchesco Rafael Obligado y “La Rivera” de la pintora María Obligado y de su esposo, el escritor Francisco Soto y Calvo. También Fermín Estrella Gutiérrez, Lía Simaglia de Espinosa y Leopoldo Lugones lo visitaron.

Estancia La Ribera, demolida en 1945

En esta última estancia, Jorge Luis Borges se desempeñó como bibliotecario por un corto periodo de tiempo. Borges viajaba desde la Ciudad de Buenos Aires en tren hasta El Paraíso, donde subía a un carruaje que lo alcanzaba hasta la estancia. Una vez finalizada su tarea como bibliotecario, regresaba a su ciudad por el mismo medio.

Sin embargo, por cuestiones personales se distanció de los dueños de la estancia y abandonó aquel puesto de trabajo. Al tiempo, en 1945, el castillo de esta estancia fue demolido, ya que en aquella época el hierro cotizaba alto y gran parte de su estructura estaba hecha de este material.

La biblioteca de la estancia La Ribera

¿Qué se puede visitar en El Paraíso?

Una de sus joyas es la Capilla de estilo neoclásica el Sagrado Corazón, ubicada en la Plaza Damiro Rocco, otro punto interesante es la Estancia Estrella Federal que guarda los vestigios de la lucha por la Soberanía del Río Paraná y también ofrece la posibilidad de alojarse en el casco histórico.

La estación de tren, actualmente se encuentra en estado de abandono, es otro de los atractivos. Su arquitectura es clásica británica, con ladrillos cuidadosamente alineados a la vista. Aún se conservan algunas canaletas de desagüe pluvial, columnas, tejas francesas y farolas originales.

Estación El Paraíso. Foto: ramalloturismo

¿Cómo llegar?

Auto: Ir por la Ruta Nacional hacia la Ruta provincial 51 en Ramallo. Tomar la salida de la Ruta Provincial 51 o Ruta nacional 9 y continuar hacia Manuel Belgrano en Ramallo. Estarás en dos horas y 9 minutos (202 km).

Tren: utilizar la línea Belgrano Norte en la Terminal de Retiro que va hacia Rosario.