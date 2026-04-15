El bodegón del Conurbano que ofrece un almuerzo completo por $16.000:

El bodegón del Conurbano que ofrece un almuerzo completo por $16.000. Foto: Instagram @brown.bodegonargentino

El mundo de los bodegones va más allá de Capital Federal. En cada rincón de la Argentina, los ciudadanos se pueden encontrar con locales cargados de propuestas únicas. Uno de ellos es “Brown, bodegón argentino”, en la zona sur del Conurbano bonaerense, que ofrece un almuerzo completo por tan solo $16.000.

Ubicado en la avenida Espora 999, pleno centro de Adrogué, el local se convierte en una opción ideal para quienes buscan comer en abundancia con precios accesibles.

El bodegón del Conurbano que ofrece un almuerzo completo por $16.000. Foto: Instagram @brown.bodegonargentino

Qué incluye el menú ejecutivo de $16 mil de Brown, bodegón argentino

Además de una panera, dip de berenjenas y sopa del día, el plato incluye plato principal y bebida, que puede ser una gaseosa, limonada o cerveza.

El bodegón ofrece más de diez opciones para elegir, entre las cuales se destacan carnes de cerdo, pollo, pescado y ternera. También se puede optar por especialidades vegetarianas, pastas y hasta sugerencias del día.

A este menú se le puede sumar postre o café por una tarifa total de $18.000. Si el comensal gusta de ambas, el precio asciende a $20.000.

El bodegón del Conurbano que ofrece un almuerzo completo por $16.000. Foto: Instagram @brown.bodegonargentino

Entre los postres clásicos que se pueden consumir se encuentran el vigilante, flan mixto, bocha de helado y hasta budín de pan con dulce de leche.

Por solo $15.000, Brown, bodegón argentino, tiene también una alternativa pensada para estudiantes. En este menú, los alumnos pueden elegir entre milanesa napolitana, fetuccini con salsa o una hamburguesa doble con queso.

Cuándo comer por 16 mil pesos

La promoción está activa de lunes a viernes, de 12 a 16 horas. Según expresaron desde el local, el servicio apunta tanto a quienes trabajan en la zona como para quienes buscan una salida distinta.

El bodegón del Conurbano que ofrece un almuerzo completo por $16.000. Foto: Instagram @brown.bodegonargentino

Nicolás Miceli, uno de los propietarios del bodegón, afirmó que entre los platos más elegidos por los clientes se encuentra la milanesa napolitana con puré, la costilla de cerdo a la riojana, la costeleta a caballo con papas fritas, la bondiola a la mostaza con papas encebolladas y la lasaña.

En diálogo con deBrown, Miceli señaló que la idea es ofrecer una experiencia “como en casa”, donde los comensales puedan “comer bien, rápido y a buen precio”.

Dónde queda, cómo es el menú completo y dónde hacer reservas

Brown, bodegón argentino, se encuentra ubicado en la avenida Espora 999, en pleno centro de Adrogué.