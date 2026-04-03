Paso a nivel en Álvarez Thomas. Foto: GCBA.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha la construcción de un nuevo paso bajo nivel con el objetivo de eliminar uno de los cruces ferroviarios más conflictivos de la línea Mitre del tren. La obra, que está a cargo de AUSA, demandará más de un año de ejecución y apunta a mejorar la circulación diaria de unos 18.000 vehículos.

Este proyecto forma parte de una reconfiguración más amplia del tránsito en el corredor norte de la Ciudad. En ese marco, el Ministerio de Infraestructura inició los trabajos sobre la Avenida Álvarez Thomas, en Villa Urquiza, donde se busca resolver los habituales embotellamientos que se generan en el cruce a nivel con el ramal José León Suárez.

Paso bajo nivel en Álvarez Thomas: plazos, desvíos y cómo afectará al tránsito

Si no surgen contratiempos, se estima que el nuevo paso bajo nivel estará habilitado hacia mediados de 2027. Mientras tanto, el impacto en la circulación ya se hace sentir en la zona y obligó a reorganizar el tránsito para mantener la conectividad de los vecinos.

Se habilitó un cruce provisorio en la calle Miller, con circulación en un solo sentido hacia la Avenida General Paz; y se implementó un esquema de desvíos para ordenar el flujo vehicular.

Paso bajo nivel en Álvarez Thomas. Foto: GCBA.

En qué etapa está la obra del paso bajo nivel en Villa Urquiza

Aunque el paso ferroviario permanece cerrado desde el 18 de marzo, actualmente se está desarrollando la llamada “fase de interferencias”. En esta etapa, los equipos técnicos realizan perforaciones para identificar con precisión las redes de servicios que pasan por debajo de la calzada.

Una vez detectadas, se avanzará con el desvío de cañerías de gas, cables eléctricos y conductos de agua. Finalizada esa instancia, comenzará la excavación del túnel. Desde el Gobierno porteño aseguran que los trabajos avanzan según el cronograma previsto.

Desvíos y cambios en el tránsito por la obra en Álvarez Thomas que elimina un cruce ferroviario de la Línea Mitre. Foto: argentina.gob.ar

Desvíos y cambios en el tránsito por la obra en Álvarez Thomas

Para minimizar el impacto en la circulación, las autoridades definieron recorridos alternativos:

Tránsito liviano y pesado: circular por Avenida Olazábal, desviar por Miller hasta Pedro Rivera y continuar hacia Galván.

Vehículos particulares: se recomienda utilizar la Avenida Monroe y cruzar por el paso bajo nivel de la calle Pacheco.

Además, se establecieron restricciones de estacionamiento en calles clave como Pedro Rivera (entre Miller y Galván) y Cullen (entre Pacheco y Álvarez Thomas) para evitar congestiones.

Cómo será el nuevo paso bajo nivel de la línea Mitre

La obra abarcará una superficie total de 10.600 metros cuadrados e incluirá la construcción de un túnel de 255 metros de extensión, con dos carriles en sentido hacia el norte. En materia de seguridad, se instalarán cámaras conectadas al centro de monitoreo y un sistema de iluminación LED. También contará con una estación de bombeo con grupo electrógeno, pensada para evitar anegamientos durante lluvias intensas.

Paso bajo nivel en Álvarez Thomas. Foto: GCBA.

Cuándo estará terminado el paso bajo nivel de Álvarez Thomas

El Gobierno de la Ciudad estima que el paso bajo nivel estará finalizado y operativo a mediados de 2027, siempre que no surjan imprevistos técnicos o climáticos. Además de mejorar la circulación vehicular, el proyecto incluye una puesta en valor del entorno urbano, con nuevas veredas, mobiliario y pasarelas peatonales totalmente accesibles, lo que busca beneficiar tanto a conductores como a peatones.