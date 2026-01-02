Realeza suelta en Mar del Plata: la lujosa inauguración del Hotel Bristol y el enigma de la presencia del Zar Nicolás II

Hotel Bristol Foto: Instagram @argentinaencolor

¿Un zar en las costas “galanas”de Mar del Plata? Lo que podría ser tranquilamente un cuento de Silvina Ocampo, tiene más de realidad de lo que parece. Un rumor que fue creciendo con el tiempo y hasta fue confirmado por una de las revistas argentinas más importantes.

Años antes de convertirse en Nicolás II y de su trágico destino, un tal Nikolái Aleksándrovich Románov fue parte de una de las inauguraciones más majestuosas de la que fue testigo Mar de Plata. Se trataba del Hotel Bristol que abrió sus puertas el 8 de enero de 1888.

Si bien por años existió una confusión sobre la veracidad de la historia, algunos sucesos alrededor de la inauguración ayudaron a confirmar la presencia real en la costa argentina.

Tapa de Caras y Caretas sobre la inauguración del Hotel Bristol

La bella Mardel

El crecimiento que logró Mar del Plata desde su fundación en 1874 hasta posicionarse entre los destinos preferidos de la clase más pudiente de Buenos Aires, fue prácticamente instantáneo. No tuvieron que pasar muchos años para que se ideara un hotel con todos los lujos para los turistas.

En 1887 comienza a planearse la construcción de un hospedaje que poco le iba a envidiar a los mejores balnearios europeos: el Bristol Hotel. El edificio estuvo terminado en tiempo récord y listo para su fastuosa inauguración.

Una inauguración a todo trapo

Cabe recordar que, para fines del siglo XIX, Argentina se posicionaba entre las grandes potencias mundiales. Con un crecimiento económico y una fuerte oleada inmigratoria, el país era observado por el resto como un diamante en bruto que estaba comenzando a brillar.

Mar del Plata se había transformado en el lugar ideal para que la clase alta y personalidades de la política y la cultura descanse durante el verano. Nadie iba a querer perderse la apertura de uno de los hoteles más imponentes de Sudamérica.

El lugar estaba ubicado en la actual manzana de San Martín, Entre Ríos, Corrientes y Rivadavia y sus puertas abrieron un 8 de enero de 1888. Cerca de 250 personas viajaron desde Buenos Aires para la ocasión con celebridades como Dardo Rocha, el vicepresidente Carlos Pellegrini, el gobernador Máximo Paz y el expresidente Bartolomé Mitre. Por años se habló de que entre los presentes se encontraba el futuro zar de Rusia: Nicolás II.

¿La realeza en “La Feliz”?

Lo que podría haber quedado en solo un rumor y una historia de fantasía, comenzó a tomar forma con el correr de los años y recurriendo a diferentes fuentes que lo confirmarían.

En 1888, Nikolái tenía 19 y era cadete en la armada rusa que en ese enero había hecho escala en Mar del Plata como parte del viaje de instrucción, ordenado por su padre Alejandro III. Fue en ese viaje donde fue invitado junto a sus compañeros a la inauguración del Bristol.

El zar Nicolás II en la época en que visitó Mar del Plata

En la edición del 1 de abril de 1930 de Caras y Caretas, el educador Pablo Pizzurno reveló en una entrevista con el periodista José de Soiza Reilly la veracidad de la historia:

“En aquellos días llegó al Río de la plata un buque escuela del imperio ruso. El comandante fue invitado por la oficialidad y algunos guardiamarinas a la inauguración. Entre los cadetes había cierto jovencito, muy pálido, muy fino, muy rubio. Se llamaba Nicolás Romanoff. Así firmó en el acta de la inauguración, sencillamente, con su nombre desnudo de títulos".

La Fragata Pte. Sarmiento en San Petersburgo en 1902, visitada por el zar Nicolás II

El ocaso

El hotel fue víctima de la crisis financiera de la década del 30, además de que las clases más pudientes comenzaban a dejar Mar del Plata para irse a otras playas o veranear en Europa.

El comedor del legendario Hotel Bristol

Lo que pasó con el Zar es historia conocida: luego de la Revolución Rusa de 1917, un grupo de bolcheviques el 16 de julio de 1918 lo masacró junto a su familia en un sótano de una casa. El emperador; su esposa, la emperatriz Alexandra Fiodorovna; sus hijas Olga, Tatiana, María y Anastasia; y el único hijo, el príncipe Alexei, fueron fusilados y rematados a bayonetazos junto con el perro de la familia y algunos de sus sirvientes.