Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
sábado, 2 de mayo de 2026, 21:37
El levantamiento que inició la caída de Napoleón en España.
El levantamiento que inició la caída de Napoleón en España. Foto: ChatGPT.

La crisis estalló en 1808, cuando Napoleón forzó la abdicación de Carlos IV y convocó a Fernando VII a Bayona, dejando a España con un trono vacante y con tropas francesas instaladas en Madrid desde marzo. La tensión crecía día a día, hasta que el 2 de mayo un hecho encendió la mecha: el traslado del infante Francisco de Paula rumbo a Francia. El grito de un vecino —“¡Que nos lo llevan!”— fue suficiente para desatar la reacción popular.

La multitud se concentró frente al Palacio Real y el conflicto escaló rápidamente. El mariscal Joachim Murat ordenó la intervención del ejército francés con artillería y la Guardia Imperial. En pocas horas, distintos puntos de la ciudad, como la Puerta del Sol o la Cava de San Miguel, se transformaron en escenarios de combate.

Uno de los focos más intensos fue el parque de artillería de Monteleón, donde los capitanes Luis Daoíz y Pedro Velarde, junto al teniente Ruiz, resistieron el avance francés hasta el límite. La caída de los militares no frenó la revuelta: al contrario, reforzó la resistencia popular.

Levantamiento del 2 de mayo: el inicio de la resistencia contra Napoleón

Aunque los enfrentamientos terminaron ese mismo día, la represión fue inmediata. Murat dispuso la creación de un tribunal que ordenó fusilar a quienes hubieran sido detenidos con armas. Al día siguiente, el 3 de mayo, se llevaron a cabo ejecuciones que quedaron inmortalizadas en la pintura de Francisco de Goya.

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Napoleón Bonaparte
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El Bando de Móstoles: mito, historia y el llamado a la rebelión

Mientras Madrid ardía, la noticia llegó a Móstoles, donde el funcionario Juan Pérez Villamil impulsó la redacción de un documento clave. Los alcaldes Andrés Torrejón y Simón Hernández firmaron una circular que convocaba a los pueblos a acudir en defensa de la capital.

El texto, conocido como el Bando de Independencia, apelaba a la identidad nacional y al deber de luchar: un mensaje directo que buscaba movilizar a la población. Aunque con el tiempo se construyó una imagen heroica de los firmantes, lo cierto es que la iniciativa respondió a una estrategia más amplia impulsada desde sectores de poder.

En términos formales, no fue una declaración de guerra, ya que ese paso lo dio la Junta Suprema Central semanas más tarde. Sin embargo, su valor simbólico fue enorme: funcionó como la chispa que encendió la insurrección en distintas regiones.

De la revuelta a la guerra: el conflicto que cambió España

La Guerra de la Independencia se extendió hasta 1814, marcando un antes y un después en la historia española. Lo que comenzó como una reacción espontánea en Madrid terminó convirtiéndose en un conflicto nacional que frenó el avance de Napoleón en la península.

Desde un pequeño municipio como Móstoles, el mensaje logró expandirse por caminos y pueblos, demostrando que, más allá de los grandes centros de poder, la movilización popular podía cambiar el rumbo de la historia.