El levantamiento que inició la caída de Napoleón en España. Foto: ChatGPT.

La crisis estalló en 1808, cuando Napoleón forzó la abdicación de Carlos IV y convocó a Fernando VII a Bayona, dejando a España con un trono vacante y con tropas francesas instaladas en Madrid desde marzo. La tensión crecía día a día, hasta que el 2 de mayo un hecho encendió la mecha: el traslado del infante Francisco de Paula rumbo a Francia. El grito de un vecino —“¡Que nos lo llevan!”— fue suficiente para desatar la reacción popular.

La multitud se concentró frente al Palacio Real y el conflicto escaló rápidamente. El mariscal Joachim Murat ordenó la intervención del ejército francés con artillería y la Guardia Imperial. En pocas horas, distintos puntos de la ciudad, como la Puerta del Sol o la Cava de San Miguel, se transformaron en escenarios de combate.

Hoy reivindicamos un Madrid valiente, con alma encendida y orgullo popular.



Honrar la memoria de los héroes y heroínas del #2demayo es trabajar cada día por un Madrid y una España con más derechos, más convivencia y más justicia social.



¡Feliz día de la Comunidad de Madrid! pic.twitter.com/vMesZQzGZZ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 2, 2026

Uno de los focos más intensos fue el parque de artillería de Monteleón, donde los capitanes Luis Daoíz y Pedro Velarde, junto al teniente Ruiz, resistieron el avance francés hasta el límite. La caída de los militares no frenó la revuelta: al contrario, reforzó la resistencia popular.

Levantamiento del 2 de mayo: el inicio de la resistencia contra Napoleón

Aunque los enfrentamientos terminaron ese mismo día, la represión fue inmediata. Murat dispuso la creación de un tribunal que ordenó fusilar a quienes hubieran sido detenidos con armas. Al día siguiente, el 3 de mayo, se llevaron a cabo ejecuciones que quedaron inmortalizadas en la pintura de Francisco de Goya.

Lejos de apagar el conflicto, la violencia tuvo el efecto contrario: extendió el levantamiento al resto del país y consolidó el rechazo a la ocupación francesa.

Napoleón Bonaparte

El Bando de Móstoles: mito, historia y el llamado a la rebelión

Mientras Madrid ardía, la noticia llegó a Móstoles, donde el funcionario Juan Pérez Villamil impulsó la redacción de un documento clave. Los alcaldes Andrés Torrejón y Simón Hernández firmaron una circular que convocaba a los pueblos a acudir en defensa de la capital.

El texto, conocido como el Bando de Independencia, apelaba a la identidad nacional y al deber de luchar: un mensaje directo que buscaba movilizar a la población. Aunque con el tiempo se construyó una imagen heroica de los firmantes, lo cierto es que la iniciativa respondió a una estrategia más amplia impulsada desde sectores de poder.

Hoy celebramos el Día de la Comunidad de Madrid.



Tierra abierta, dinámica y solidaria que siempre aporta y recibe con los brazos abiertos al que quiere contribuir.



Feliz día a los madrileños y a los que aquí se sienten como en casa. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) May 2, 2026

En términos formales, no fue una declaración de guerra, ya que ese paso lo dio la Junta Suprema Central semanas más tarde. Sin embargo, su valor simbólico fue enorme: funcionó como la chispa que encendió la insurrección en distintas regiones.

De la revuelta a la guerra: el conflicto que cambió España

La Guerra de la Independencia se extendió hasta 1814, marcando un antes y un después en la historia española. Lo que comenzó como una reacción espontánea en Madrid terminó convirtiéndose en un conflicto nacional que frenó el avance de Napoleón en la península.

🚨 EN DIRECTO. La presidenta @IdiazAyuso, junto al alcalde de @MADRID, @AlmeidaPP_, colocan una corona de laurel en la placa conmemorativa a los Héroes del 2 de Mayo, y asisten a la recreación histórica del levantamiento de 1808.#2deMayo 🇪🇸 https://t.co/tbivHIdVpk — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) May 2, 2026

Desde un pequeño municipio como Móstoles, el mensaje logró expandirse por caminos y pueblos, demostrando que, más allá de los grandes centros de poder, la movilización popular podía cambiar el rumbo de la historia.