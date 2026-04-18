El presidenté que avaló una de las amenazas más graves contra la ciudad Foto: Wikipedia

Hubo un tiempo en la Argentina en que Rosario estuvo a punto de convertirse en capital del país. El proyecto ilusionó a miles de vecinos y sacudió el tablero político dominado por Buenos Aires. Pero la historia dio un giro tan inesperado como dramático: el mismo dirigente que impulsó esa idea terminaría amenazando con bombardear la ciudad en defensa de intereses extranjeros. El protagonista de esta paradoja fue Manuel Quintana, presidente argentino entre 1904 y 1906, una figura tan influyente como contradictoria en la historia nacional.

Rosario, una capital posible en el siglo XIX

Durante la segunda mitad del siglo XIX, la cuestión de la capital de la República era una herida abierta. Buenos Aires concentraba el poder político y económico, mientras el interior reclamaba mayor protagonismo. Rosario aparecía como una alternativa lógica: puerto estratégico sobre el río Paraná, eje comercial en expansión y símbolo del federalismo.

En 1867, Manuel Quintana, por entonces diputado nacional y miembro destacado de la élite porteña, presentó un proyecto en el Congreso para trasladar la capital a Rosario. La iniciativa fue una de varias que buscaban romper con el centralismo bonaerense y darle al país una sede de poder más representativa del interior productivo.

Rosario en 1875 Foto: Wikipedia

La propuesta llegó a convertirse en ley en más de una ocasión, pero siempre fue vetada por los presidentes en ejercicio, presionados por los intereses de Buenos Aires. Aun así, Rosario quedó marcada como “la capital que pudo haber sido” y Quintana como uno de los impulsores más decididos de esa idea.

Del federalismo al conflicto: el giro de Quintana

Los años pasaron y el país cambió. Rosario creció, pero también lo hicieron los intereses extranjeros, en especial los británicos, que dominaban sectores clave de la economía argentina. Uno de ellos era el Banco de Londres y Río de la Plata, que había instalado una poderosa sucursal en la ciudad santafesina.

El conflicto estalló en 1875, cuando el gobernador de Santa Fe, Servando Bayo, impulsó la creación del Banco Provincial para disputar el control financiero local. La decisión fue vista por los británicos como una amenaza directa a sus negocios y derivó en una grave crisis diplomática.

La amenaza que quedó en la historia

En ese contexto reaparece Manuel Quintana, ya no como defensor del federalismo, sino como abogado y asesor legal del Banco de Londres. Desde su rol político y jurídico, avaló la presión del gobierno británico sobre Santa Fe y Rosario, una escalada que incluyó el envío del buque de guerra HMS Beacon al río Paraná.

Manuel Quintana Foto: Foto generada con IA Canal 26

La advertencia fue tan clara como brutal: si el conflicto no se resolvía a favor del banco inglés, Rosario podía ser bombardeada. La amenaza, pronunciada contra una ciudad argentina, quedó registrada como uno de los episodios más graves de subordinación política frente a intereses externos.

Aunque el ataque nunca se concretó, gracias a la intervención diplomática del gobierno nacional, el daño simbólico fue profundo. Rosario, que alguna vez había sido pensada como capital del país, se convertía ahora en blanco potencial de cañones extranjeros con aval político interno.

Presidente de la Nación y legado contradictorio

Años después, Manuel Quintana llegó a la Presidencia de la Nación (1904‑1906). Su mandato fue breve y marcado por problemas de salud, pero su figura quedó atravesada por contradicciones históricas difíciles de soslayar.

La historia del presidente que encarna una de las mayores contradicciones del poder en el siglo XIX Foto: Wikipedia

Para Rosario, su nombre reúne dos caras opuestas: la del dirigente que soñó con trasladar allí el corazón político del país, y la del funcionario que avaló una amenaza militar contra la misma ciudad. Una paradoja que resume buena parte de las tensiones fundacionales de la Argentina: centralismo versus federalismo, soberanía frente a dependencia externa.

Una historia que todavía interpela

Hoy, más de un siglo después, este episodio vuelve a resonar cada vez que se debate el rol de Rosario en el país o la influencia de intereses económicos sobre las decisiones políticas. La historia de Manuel Quintana no es solo una curiosidad del pasado: es un espejo incómodo de los dilemas que siguen atravesando a la Argentina.