Una vida perdida en el Titanic que se conserva en un museo de Córdoba:

Edgard Andrew tenía 17 años Foto: Foto generada con IA Canal 26

Más de un siglo después de la tragedia del Titanic, una historia profundamente argentina sigue conmoviendo a quienes se detienen a escucharla. Entre las más de 1.500 víctimas que dejó el hundimiento del transatlántico más famoso del mundo, hubo un solo compatriota: Edgard Andrew, un joven de apenas 17 años cuya breve vida quedó congelada en el tiempo y hoy se recuerda en un museo de Córdoba. Su historia combina inmigración, sueños truncos y una memoria que resiste al olvido.

¿Quién fue Edgard Andrew? El único argentino entre las víctimas del Titanic

Edgard Andrew nació en Argentina, pero su identidad estuvo marcada desde el inicio por dos mundos. Hijo de padres británicos, fue el único argentino que perdió la vida en el hundimiento del RMS Titanic, ocurrido en la madrugada del 15 de abril de 1912, tras chocar contra un iceberg en el Atlántico Norte.

Edgard Andrew Foto: Wikipedia

Viajaba en segunda clase, acompañado por su familia, de regreso a Inglaterra. Como muchos adolescentes de su tiempo, Edgard tenía un futuro prometedor por delante: educación en Europa, vínculos con la élite británica y una vida cómoda asegurada. Sin embargo, el destino le tenía preparado un final trágico.

Cuando el Titanic comenzó a hundirse, mujeres y niños fueron priorizados en los botes salvavidas. Aunque Edgard cumplía con el criterio de edad, testimonios históricos coinciden en que se negó a subir a un bote que no incluyera a su padre, permaneciendo a bordo hasta el final. Su cuerpo nunca fue recuperado.

De Río Cuarto a Inglaterra: los orígenes del joven de 17 años

Edgard Andrew había nacido en Río Cuarto, provincia de Córdoba, en el seno de una familia acomodada. Su padre, Percy Andrew, era un empresario británico vinculado al desarrollo ferroviario y agroindustrial en la Argentina de fines del siglo XIX y principios del XX, una época marcada por la fuerte presencia inmigratoria europea.

Como muchas familias inglesas radicadas en el país, los Andrew mantenían fuertes lazos con el Reino Unido. En 1912, decidieron regresar temporalmente a Inglaterra para que Edgard continuara allí su formación académica. El Titanic representaba, en ese entonces, el máximo símbolo de progreso, seguridad y modernidad, por lo que fue elegido sin dudar.

La tragedia del Titanic Foto: Wikipedia

La historia de Edgard refleja también la de una Argentina pujante, integrada al mundo, cuyos jóvenes viajaban entre continentes con naturalidad. Su muerte no solo fue una tragedia familiar, sino también un hecho que quedó grabado en la memoria colectiva como un episodio silencioso dentro de una catástrofe global.

El Museo del Carruaje en Córdoba, el sitio que guarda la memoria de Edgard Andrew

Hoy, la vida y el legado de Edgard Andrew se conservan en el Museo del Carruaje, en la ciudad de Córdoba, un espacio que resguarda objetos históricos vinculados a familias tradicionales y al pasado argentino.

Allí se exhiben pertenencias originales de la familia Andrew, documentos y referencias que permiten reconstruir la historia del joven cordobés que murió en el Titanic. El museo se ha convertido en un punto de interés no solo para historiadores, sino también para turistas y estudiantes que buscan entender el impacto del naufragio desde una perspectiva local.

El Museo del Carruaje en Córdoba Foto: Redes

La presencia de Edgard Andrew en este museo cumple una función clave: humanizar la tragedia. Ponerle nombre, rostro y origen argentino a un desastre que, muchas veces, se percibe como lejano. Su historia conecta a Córdoba con uno de los acontecimientos más dramáticos del siglo XX y demuestra cómo los grandes hechos de la humanidad también atraviesan historias mínimas y personales.

A más de 110 años del naufragio, el recuerdo de Edgard Andrew sigue vivo. No solo como una víctima del Titanic, sino como símbolo de una juventud truncada y de una Argentina profundamente ligada al mundo. En un museo cordobés, su memoria desafía al tiempo y nos recuerda que, incluso en las tragedias más universales, siempre hay historias propias que merecen ser contadas.