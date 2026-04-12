La leyenda del Titanic Foto: Foto generada con IA Canal 26

El hundimiento del RMS Titanic, ocurrido en la madrugada del 15 de abril de 1912, dejó más de 1.500 víctimas fatales y una colección de historias humanas que, más de un siglo después, siguen interpelando al mundo. Entre ellas, hay una que se repite con fuerza en cada aniversario y que combina amor, lealtad y tragedia: la de Ann Elizabeth Isham, una pasajera de primera clase cuyo final quedó envuelto en una leyenda tan poderosa como debatida por los historiadores.

La versión más difundida asegura que Isham se negó a abandonar a su perro, un gran danés, cuando le informaron que no podía subir al bote salvavidas. Prefirió quedarse a su lado y enfrentar juntos el destino del barco. Aunque no existen pruebas concluyentes que confirmen todos los detalles, el relato se convirtió en un símbolo del vínculo inquebrantable entre humanos y animales en medio de una de las mayores tragedias marítimas de la historia.

Ann Elizabeth Isham: la pasajera de primera clase que se negó a dejar a su gran danés en el Titanic

Ann Elizabeth Isham Foto: Redes

Ann Elizabeth Isham nació en Chicago en 1862, en el seno de una familia acomodada e influyente. Era hija de Edward Swift Isham, un reconocido abogado socio del hijo de Abraham Lincoln. Durante varios años vivió en París junto a su hermana y en 1912 emprendió el viaje de regreso a Estados Unidos para pasar el verano con su hermano en Nueva York.

Viajaba en primera clase y abordó el Titanic en Cherburgo el 10 de abril de 1912. Lo que ocurrió durante las horas finales del barco es, en gran medida, un misterio. Algunos testimonios posteriores sostienen que una mujer fue vista salir de un bote salvavidas al advertir que su perro no podía acompañarla. Días después, un barco alemán afirmó haber visto el cuerpo congelado de una mujer flotando en el Atlántico, abrazada a un perro de gran tamaño. Con el paso del tiempo, ese relato terminó asociado al nombre de Ann Elizabeth Isham.

Sin embargo, investigaciones modernas aclaran que no hay evidencia documental de que Ann Isham viajara con un gran danés, ni de que ese avistamiento en el mar haya ocurrido tal como se cuenta. Aun así, su paradero exacto durante el naufragio nunca se pudo reconstruir y su cuerpo jamás fue identificado, lo que permitió que la historia sobreviviera como una leyenda trágica dentro de la memoria del Titanic.

Esta dualidad entre mito y realidad no le quita fuerza al relato. Por el contrario: lo vuelve aún más humano. Ann Elizabeth Isham es recordada hoy como una de las cuatro mujeres de primera clase que murieron en el desastre, y su nombre quedó para siempre ligado a la idea de fidelidad absoluta, incluso frente a la muerte.

Perros en el Titanic: cuántos sobrevivieron al hundimiento y qué otras historias se conocen

Foto de alguno de los perros que viajaban en el barco Foto: Redes

El Titanic no transportaba solo personas. Al menos 12 perros viajaban a bordo, casi todos pertenecientes a pasajeros de primera clase. Algunos estaban alojados en las perreras del barco, mientras que otros, especialmente los más pequeños, permanecían en los camarotes junto a sus dueños.

De todos ellos, solo tres perros sobrevivieron al naufragio: dos pomeranias y un pekinés. Sus dueños lograron subirlos a los botes salvavidas envueltos en mantas o escondidos entre la ropa, aprovechando su pequeño tamaño.

Entre los sobrevivientes más conocidos está Sun Yat Sen, un pekinés perteneciente a Henry Sleeper Harper, y Lady, una pomerania rescatada por Margaret Hays. El resto de los animales, entre ellos un bulldog francés campeón, un airedale terrier y varios perros grandes, no corrieron la misma suerte y murieron junto al barco.

Hundimiento del Titanic

Las historias de los perros del Titanic exponen, como pocas, las profundas desigualdades de la época, pero también el amor de sus dueños. Algunos sobrevivientes recordaron haber visto a los perros liberados de las perreras, corriendo por las cubiertas inclinadas mientras la nave se hundía, una imagen que resume el caos y la desesperación de la noche final.

A más de 113 años del hundimiento, la figura de Ann Elizabeth Isham sigue generando emoción y debate. Tal vez nunca sepamos con certeza si murió abrazada a un perro que realmente le pertenecía. Pero su historia continúa recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros de la humanidad, el amor y la lealtad pueden ser más fuertes que el instinto de supervivencia.