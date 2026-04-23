Cuando el tranvía eléctrico salió a la calle y desató miedo:

El primer tranvía eléctrico de Buenos Aires debutó a fines del siglo XIX Foto: Archivo General de la Nación

A fines del siglo XIX, Buenos Aires era una ciudad que se debatía entre lo conocido y lo inevitable. Las calles todavía convivían con carros tirados por caballos, peatones distraídos y un ritmo urbano pausado. En ese escenario, la llegada del primer tranvía eléctrico fue una auténtica sacudida. No solo porque prometía modernidad, sino porque introducía una idea inquietante para la época: desplazarse sin animales, impulsado por una fuerza invisible y a una velocidad que muchos consideraban peligrosa.

El primer día que salió a la calle, el miedo fue tan grande como la expectativa.

El recorrido inaugural que atravesó la ciudad

El estreno del tranvía eléctrico en Buenos Aires se produjo el 22 de abril en 1897 y su primer recorrido no fue menor: partía desde el corazón político y simbólico de la ciudad, Plaza de Mayo, y avanzaba hacia el oeste siguiendo el eje que hoy conocemos como Avenida Rivadavia, atravesando barrios como Monserrat, San Nicolás y Caballito, hasta llegar a la zona de Flores, que en aquel entonces aún conservaba un aire suburbano.

Ese trayecto no solo conectaba puntos geográficos; unía dos épocas. El centro histórico con los nuevos barrios en expansión. La tradición con el futuro.

Cómo llegó el tranvía eléctrico al país

La tecnología no nació en el Río de la Plata. El sistema eléctrico llegó importado desde Europa y Estados Unidos, impulsado por empresas extranjeras que veían en Buenos Aires una ciudad ideal para experimentar con soluciones modernas de transporte urbano. Los coches, los motores, las líneas aéreas y gran parte del conocimiento técnico fueron traídos del exterior y adaptados a una ciudad que crecía a un ritmo acelerado.

Lo que comenzó como un símbolo de peligro terminó cambiando para siempre la vida urbana. Foto: Archivo General de la Nación

La electricidad, sin embargo, era vista con desconfianza. Para muchos vecinos, los cables suspendidos sobre las calles representaban un riesgo constante. Se hablaba de descargas, incendios y fallas imprevisibles. El tranvía avanzaba sin caballos y eso, para una sociedad acostumbrada a ver y entender la fuerza que movía a los vehículos, resultaba perturbador.

Un “monstruo” que iba demasiado rápido

El dato que más inquietaba era su velocidad. Alcanzar 30 kilómetros por hora parecía una locura. En una ciudad sin semáforos, sin señalización moderna y con peatones cruzando libremente las calles, esa rapidez era considerada casi suicida.

El primer día de circulación hubo gritos, corridas y hasta reacciones violentas. En algunos tramos del recorrido, el tranvía fue apedreado por vecinos que aseguraban que aquella máquina traería accidentes y desgracias. No era solo rechazo a la tecnología: era miedo a perder el control del espacio urbano.

De la hostilidad al uso cotidiano

Con el correr de los meses, el miedo comenzó a disiparse. Los accidentes no fueron los que se anunciaban; el sistema demostró ser confiable y el beneficio se volvió evidente. El tranvía eléctrico era más rápido, más regular y más eficiente. Permitía vivir más lejos del centro sin quedar aislado.

Recorriendo la ciudad a una velocidad inédita, despertando temor, rechazo y hasta reacciones violentas Foto: Archivo General de la Nación

La ciudad empezó a expandirse siguiendo sus rieles. Barrios enteros crecieron alrededor de las líneas, y lo que había sido visto como un peligro se transformó en una herramienta esencial del desarrollo urbano.

El tranvía como símbolo de una época

Durante décadas, el tranvía eléctrico fue parte inseparable de la vida porteña. Marcó horarios, rutinas y recorridos. Fue testigo de transformaciones sociales, del crecimiento demográfico y de la consolidación de Buenos Aires como una gran ciudad moderna.

Rivadavia y Callao. Se pueden ver las líneas del tranvía en 1925. Foto: Foto generada con IA Canal 26

Pero como tantas tecnologías que alguna vez parecieron eternas, también tuvo su final.

El último viaje y el fin de una era

El sistema de tranvías dejó de funcionar definitivamente en 1963, cuando el último coche realizó su recorrido final. Para entonces, el progreso había cambiado de forma: los colectivos, el automóvil y el subte ocupaban el lugar que alguna vez tuvieron los rieles en la superficie.

El tranvía, aquel “monstruo” temido y apedreado en su estreno, desapareció casi en silencio, dejando atrás una huella profunda en la historia urbana.

Hoy, al mirar hacia atrás, aquella escena inaugural —la máquina eléctrica avanzando desde Plaza de Mayo hacia Flores bajo la mirada desconfiada de los vecinos— resume una verdad que se repite una y otra vez: cada vez que el futuro llega, primero asusta… y recién después se vuelve cotidiano.